Естрадний співак Іво Бобул, як і більшість українських артистів, дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Проте він не вважає, що Софія Ротару зобов'язана робити те саме. На його думку, людям такого рангу достатньо просто бути в Україні.

До теми Ексдиректор Софії Ротару поскаржився, що та не хоче виступати і відшиває всіх замовників

Іво Бобул прокоментував мовчання Софії Ротару

Людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити? "Я тут, я в Україні, я з вами. Я звідти виїхала. все. Народ мій – український, країна моя – Україна". Цього може бути достатньо. Я гадаю, що дуже багато ще буде сказано,

– висловився Іво Бобул.

"Хороша родина. Ліда та Ауріка хрестили мою доньку Людмилу. З Аурікою ми дуже часто спілкуємося, а з Лідою – рідше, зідзвонюємося", – додав співак про сестер Софії Ротару.

Про війну Софія Ротару висловлювалася всього кілька разів: