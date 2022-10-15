Естрадний співак Іво Бобул, як і більшість українських артистів, дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Проте він не вважає, що Софія Ротару зобов'язана робити те саме. На його думку, людям такого рангу достатньо просто бути в Україні.
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Іво Бобул прокоментував мовчання Софії Ротару
Людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити? "Я тут, я в Україні, я з вами. Я звідти виїхала. все. Народ мій – український, країна моя – Україна". Цього може бути достатньо. Я гадаю, що дуже багато ще буде сказано,
– висловився Іво Бобул.
"Хороша родина. Ліда та Ауріка хрестили мою доньку Людмилу. З Аурікою ми дуже часто спілкуємося, а з Лідою – рідше, зідзвонюємося", – додав співак про сестер Софії Ротару.
Про війну Софія Ротару висловлювалася всього кілька разів:
- на п'ятий день війни, 28 лютого, Софія Ротару написала, що в Києві молиться за українських захисників. "Незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України", – риторично запитала співачка в інстаграмі;
- вона реагувала на трагедію у Вінниці 14 липня, ракетний удар по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, приліт по Києву 10 жовтня, коли росіяни масовано обстрілювали Україну;
- у день свого народження, 7 серпня, Ротару повідомила, що перебуває в селі Маршинці Чернівецької області й не святкує 75-річчя, бо не на часі: "Сьогодні я молюся, щоб якнайшвидше замість повітряних тривог у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов та мир";
- співачка також зауважила, що "не звикла допомагати на публіку", але з нагоди свого ювілею попросила задонатити на рахунок благодійної організації "Бон Благодійний Фонд".