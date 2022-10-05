Валерій Харчишин заступився за Потапа й розповів, як він возив гуманітарку на Майдан
Джерело:"Слава +"
Потап не єдиний зірковий чоловік, який виїхав з України під час війни, однак весь хейт полився на нього. У той час як переважна більшість селебріті дорікає реперу, Валерій Харчишин з "Другої Ріки" заступився.
Фронтмен гурту "Друга Ріка" не відстежував, чим Потап сім місяців займався за кордоном, але каже, що звідти він як міг допомагав Україні. Валерій Харчишин у цьому не сумнівається, бо знає репера особисто й пам'ятає, як він возив гуманітарку на Майдан 9 років тому.
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Валерій Харчишин заступився за Потапа
"Точно не знаю про Потапа, що саме він робив. Але знаючи особисто його, то я думаю, що він не уникав", – висловився музикант.
Я бачив його на Майдані 2013 року. Навіть не на Майдані, а в одній з церков, він там носив якісь пакети з гуманітаркою, з тим, що привіз. Я знаю, що він це робив тихо і, мабуть, і цього разу він не піариться і робить це тихо, як може,
– пригадав Валерій Харчишин.
Хто з шоу-бізу дорікав Потапу за відсиджування за кордоном
- Чи не найбільше Потапа висміювала Анастасія Приходько, з якою вони не ладнають з 2014 року. Вона називала репера "рідкісним г*мном" і розмірковувала, як вітатиме його з перемогою, коли той нарешті повернеться до Києва. Щоправда, Потап приїхав дещо раніше, у вересні.
- Телеведучий Даніель Салем, який служить у ЗСУ, публічно звертався до Потапа у серпні, просив повернутися в Україну: "У нас є культурний десант, який зробив Коля Сєрга. І ти можеш приїхати до нас і бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж десь в Іспанії чи Америці".
- Кум зірки Юрій Горбунов теж казав, що на його місці приїхав би до Києва раніше, але засуджувати його привселюдно не став.
- Хороший друг репера Позитив казав, що він не єдиний його товариш, який просив повернутися на Батьківщину та "показати свою любов".