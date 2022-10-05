Валерій Харчишин заступився за Потапа й розповів, як він возив гуманітарку на Майдан

Потап не єдиний зірковий чоловік, який виїхав з України під час війни, однак весь хейт полився на нього. У той час як переважна більшість селебріті дорікає реперу, Валерій Харчишин з "Другої Ріки" заступився.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" не відстежував, чим Потап сім місяців займався за кордоном, але каже, що звідти він як міг допомагав Україні. Валерій Харчишин у цьому не сумнівається, бо знає репера особисто й пам'ятає, як він возив гуманітарку на Майдан 9 років тому.

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Валерій Харчишин заступився за Потапа

"Точно не знаю про Потапа, що саме він робив. Але знаючи особисто його, то я думаю, що він не уникав", – висловився музикант.

Я бачив його на Майдані 2013 року. Навіть не на Майдані, а в одній з церков, він там носив якісь пакети з гуманітаркою, з тим, що привіз. Я знаю, що він це робив тихо і, мабуть, і цього разу він не піариться і робить це тихо, як може,

– пригадав Валерій Харчишин.

Хто з шоу-бізу дорікав Потапу за відсиджування за кордоном

Чи не найбільше Потапа висміювала Анастасія Приходько , з якою вони не ладнають з 2014 року. Вона називала репера "рідкісним г*мном" і розмірковувала, як вітатиме його з перемогою, коли той нарешті повернеться до Києва. Щоправда, Потап приїхав дещо раніше, у вересні.

, з якою вони не ладнають з 2014 року. Вона називала репера "рідкісним г*мном" і розмірковувала, як вітатиме його з перемогою, коли той нарешті повернеться до Києва. Щоправда, Потап приїхав дещо раніше, у вересні. Телеведучий Даніель Салем , який служить у ЗСУ, публічно звертався до Потапа у серпні, просив повернутися в Україну: "У нас є культурний десант, який зробив Коля Сєрга. І ти можеш приїхати до нас і бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж десь в Іспанії чи Америці".

, який служить у ЗСУ, публічно звертався до Потапа у серпні, просив повернутися в Україну: "У нас є культурний десант, який зробив Коля Сєрга. І ти можеш приїхати до нас і бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж десь в Іспанії чи Америці". Кум зірки Юрій Горбунов теж казав, що на його місці приїхав би до Києва раніше, але засуджувати його привселюдно не став.

теж казав, що на його місці приїхав би до Києва раніше, але засуджувати його привселюдно не став. Хороший друг репера Позитив казав, що він не єдиний його товариш, який просив повернутися на Батьківщину та "показати свою любов".