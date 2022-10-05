Фронтмен гурту "Друга Ріка" не відстежував, чим Потап сім місяців займався за кордоном, але каже, що звідти він як міг допомагав Україні. Валерій Харчишин у цьому не сумнівається, бо знає репера особисто й пам'ятає, як він возив гуманітарку на Майдан 9 років тому.

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Валерій Харчишин заступився за Потапа

"Точно не знаю про Потапа, що саме він робив. Але знаючи особисто його, то я думаю, що він не уникав", – висловився музикант.

Я бачив його на Майдані 2013 року. Навіть не на Майдані, а в одній з церков, він там носив якісь пакети з гуманітаркою, з тим, що привіз. Я знаю, що він це робив тихо і, мабуть, і цього разу він не піариться і робить це тихо, як може,

– пригадав Валерій Харчишин.

Нагадаємо, після повернення в Україну Настя Каменських розповідала, що за п'ять місяців війни вони з Потапом зібрали 75 мільйонів гривень на підтримку України й продовжують їздити світом.

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