Фронтмен группы "Вторая Река" не отслеживал, чем Потап семь месяцев занимался за границей, но говорит, что оттуда он как мог помогал Украине. Валерий Харчишин в этом не сомневается, потому что знает репера лично и помнит, как он возил гуманитарку на Майдан 9 лет назад.

К теме После того, как потролил Серга: Потап показал контракт добровольца и отшил хейтеров

Валерий Харчишин вступился за Потапа

"Точно не знаю о Потапе, что именно он делал. Но зная лично его, то я думаю, что он не избегал", – высказался музыкант.

Я видел его на Майдане в 2013 году. Даже не на Майдане, а в одной из церквей, он там носил какие-то пакеты с гуманитаркой, с тем, что привез. Я знаю, что он это делал тихо и, наверное, и на этот раз он не пиарится и делает это тихо, как может,

– вспомнил Валерий Харчишин.

Напомним, по возвращении в Украину Настя Каменских рассказывала, что за пять месяцев войны они с Потапом собрали 75 миллионов гривен в поддержку Украины и продолжают ездить по миру.

Кто из шоу-биза упрекал Потапа за отсиживание за границей