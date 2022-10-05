Фронтмен группы "Вторая Река" не отслеживал, чем Потап семь месяцев занимался за границей, но говорит, что оттуда он как мог помогал Украине. Валерий Харчишин в этом не сомневается, потому что знает репера лично и помнит, как он возил гуманитарку на Майдан 9 лет назад.
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Валерий Харчишин вступился за Потапа
"Точно не знаю о Потапе, что именно он делал. Но зная лично его, то я думаю, что он не избегал", – высказался музыкант.
Я видел его на Майдане в 2013 году. Даже не на Майдане, а в одной из церквей, он там носил какие-то пакеты с гуманитаркой, с тем, что привез. Я знаю, что он это делал тихо и, наверное, и на этот раз он не пиарится и делает это тихо, как может,
– вспомнил Валерий Харчишин.
Кто из шоу-биза упрекал Потапа за отсиживание за границей
- Больше всего Потапа высмеивала Анастасия Приходько, с которой они не ладят с 2014 года. Она называла рэпера "редким г*мном" и размышляла, как будет поздравлять его с победой, когда тот наконец вернется в Киев. Правда, Потап приехал несколько раньше, в сентябре.
- Телеведущий Даниэль Салем, который служит в ВСУ, публично обращался к Потапу в августе, просил вернуться в Украину: "У нас есть культурный десант, сделанный Колей Сергой. И ты можешь приехать к нам и быть с людьми, которые на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-нибудь в Испании или Америке".
- Кум звезды Юрий Горбунов тоже говорил, что на его месте приехал бы в Киев раньше, но осуждать его публично не стал.
- Хороший друг репера Позитив говорил, что он не единственный его товарищ, который просил вернуться на Родину и "показать свою любовь".