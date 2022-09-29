Репер Потап з'явився в ефірі ранкового шоу 15 вересня і тим самим оголосив про своє повернення в Україну. З інтерв'ю Юрія Горбунова, записаного напередодні, стало зрозуміло, що той попередив його про свій приїзд. Щоправда, він би радив куму з'явитися в Києві не на сьомий місяць війни, а дещо раніше.

До теми Потап після повернення в Україну розповів про важку хворобу та паралізоване обличчя

Юрій Горбунов прокоментував повернення кума Потапа

Я б на його місці приїхав раніше, він приїхав пізніше. Але звинувачувати когось, в тому числі Олексія, я не буду, тому що війна – це штука, на яку кожен реагує по-своєму. Звинувачувати когось, казати, що "ой, цей поганий, він не пішов на фронт, а цей поганий, тому що він за кордоном". Головне, щоб люди всіма можливими методами, кожен на своєму фронті, наближали перемогу,

– заявив Юрій Горбунов.

Так, ведучий нагадав, що його кум Потап розривався між благодійними концертами й заходами на підтримку України. На його думку, навряд чи хтось інший зміг би зробити так само багато, як репер.

"Олексій багато робить за межами України і, ясно, отримує дозу хейту. Але нехай так само спробує хтось зробити це за кордоном – зібрати концерти, зібрати кошти й відправити на Збройні Сили України", – підкреслив Горбунов.

Нагадаємо, Настя Каменських повернулася в Україну раніше, ніж Потап. Уже 15 серпня вона запостила фото зі свого саду. Згодом співачка пояснила, що чоловік повинен був залишитися за кордоном, бо мав декілька проєктів.

Зараз же Потап їздить деокупованою Київщиною і дає безкоштовні концерти з колегою по гурту Mozgi Вадимом Федоровим, відомим як Дядя Вадя.

"Втома, але така приємна концертна втома", – написав репер у своєму інстаграмі після чергового виступу.

Потап після благодійного концерту / Фото з інстаграм-сторіс репера