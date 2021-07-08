Вагітна принцеса Беатріс вперше з'явилась на публіці: милі фото з чоловіком
Джерело:24 канал
Онука королеви Єлизавети ІІ разом з чоловіком Едоардо з'явилась на турнірі з тенісу. Це перша публічна поява принцеси Беатріс після заяви про вагітність. Вона ефектно засвітила округлий животик у милій сукні в горох.
Разом з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці та іншими членами королівської родини вагітна принцеса Беатріс відвідала десятий день Вімблдонського турніру з тенісу. Її сфотографували в Королівській ложі.
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Образ вагітної принцеси Беатріс
Для офіційного виходу онука королеви Єлизавети ІІ обрала кокетливу білу сукню в чорний горох. Елегантне вбрання з рукавами-ліхтариками і поясом ефектно підкреслило величезний вагітний животик майбутньої матусі. Схоже, вона й не намагалась його приховати.
Волосся принцеса Беатріс залишила розпущеним. Вона підібрала золотий браслет і сонцезахисні окуляри, які час від часу знімала.
Вагітна принцеса Беатріс з чоловіком / Фото Getty Images
Знімала Беатріс і милу захисну маску з квітковим принтом. За тенісом вона спостерігала без неї. Це попри те, що саме на Вімблдонському турнірі Кейт Міддлтон ледь не підхопила COVID-19, адже контактувала з хворим.
Вагітна принцеса Беатріс з чоловіком / Фото Getty Images
Вагітність принцеси Беатріс
- Про те, що онука королеви Єлизавети ІІ вперше стане мамою, стало відомо в травні. Вона народить дитину восени.
- Батьком малюка стане чоловік Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці, з яким вона таємно одружилась в липні минулого року.
- Первісток принцеси Беатріс отримає титул, якого не мають ані син принца Гаррі Арчі, ані син принцеси Євгенії Август. Все через аристократичне походження батька. Дитина подружжя носитиме титул граф або нобілі донна.
- Після оголошення про вагітність Беатріс заскочили на вулицях Лондона. Тоді вона вийшла у світ в обтислій яскраво-рожевій мінісукні з поясом.