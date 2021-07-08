Вагітна принцеса Беатріс вперше з'явилась на публіці: милі фото з чоловіком

Онука королеви Єлизавети ІІ разом з чоловіком Едоардо з'явилась на турнірі з тенісу. Це перша публічна поява принцеси Беатріс після заяви про вагітність. Вона ефектно засвітила округлий животик у милій сукні в горох.

Разом з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці та іншими членами королівської родини вагітна принцеса Беатріс відвідала десятий день Вімблдонського турніру з тенісу. Її сфотографували в Королівській ложі.

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Образ вагітної принцеси Беатріс

Для офіційного виходу онука королеви Єлизавети ІІ обрала кокетливу білу сукню в чорний горох. Елегантне вбрання з рукавами-ліхтариками і поясом ефектно підкреслило величезний вагітний животик майбутньої матусі. Схоже, вона й не намагалась його приховати.

Волосся принцеса Беатріс залишила розпущеним. Вона підібрала золотий браслет і сонцезахисні окуляри, які час від часу знімала.

Вагітна принцеса Беатріс з чоловіком / Фото Getty Images

Знімала Беатріс і милу захисну маску з квітковим принтом. За тенісом вона спостерігала без неї. Це попри те, що саме на Вімблдонському турнірі Кейт Міддлтон ледь не підхопила COVID-19, адже контактувала з хворим.

Вагітна принцеса Беатріс з чоловіком / Фото Getty Images

Вагітність принцеси Беатріс