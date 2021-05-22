У четвер, 20 травня, принцесу Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці журналісти помітили на вулицях Лондона. Подружжя вирушило на весняну прогулянку.

Це цікаво Первісток принцеси Беатріс отримає титул: чому його не мають Арчі та син Євгенії

Принцеса Беатріс з'явилась на публіці

Майбутня матуся вийшла у світ в обтислій яскраво-рожевій мінісукні з поясом, що підкреслювала вагітний животик. Очевидно, принцеса Беатріс зовсім не планує приховувати свій стан від публіки.

Зверху онука Єлизавети II накинула чорний жакет з блискучими сріблястими смужками. Образ доповнювала невелика сумочка в тон. Принцеса зробила неакуратний пучок й постала без макіяжу, але виглядала дуже щасливою, як і її чоловік.

Фото виходу принцеси Беатріс можна переглянути, перейшовши за посиланням.

Принцеса Беатріс стане мамою