Представники Кенсінгтонського палацу поспішили повідомити, що Кейт Міддлтон не має жодних симптомів коронавірусу. Однак вона вирішила дотриматися всіх відповідних урядових інструкцій та ізолюватися вдома.

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Минулого тижня герцогиня Кембриджська контактувала з кимось, хто згодом отримав позитивний тест на COVID-19. Вона не відчуває жодних симптомів, але дотримується всіх відповідних настанов і самоізолюється вдома,

– йдеться в повідомленні.

Так, герцогині Кембриджській доведеться відмовитися від усіх запланованих публічних виходів. Вона мала б з'явитися на урочистостях з нагоди 73 річниці NHS – Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. На жаль, на службі в соборі Святого Павла та чаюванні в Букінгемському палаці принц Вільям буде без дружини.

Наприкінці травня Кейт Міддлтон вакцинувалася проти коронавірусу. Першу дозу вакцини вона отримала в лондонському музеї науки, коли повернулася з туру Шотландією.

Які заходи Кейт Міддлтон відвідала минулого тижня