Вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и другими членами королевской семьи беременная принцесса Беатрис посетила десятый день Уимблдонского турнира по теннису. Ее сфотографировали в Королевской ложе.

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Образ беременной принцессы Беатрис

Для официального выхода внучка королевы Елизаветы II выбрала кокетливое белое платье в черный горошек. Элегантный наряд с рукавами-фонариками и поясом эффектно подчеркнул огромный беременный животик будущей мамочки. Похоже, она и не пыталась его скрыть.

Волосы принцесса Беатрис оставила распущенными. Она подобрала золотой браслет и солнцезащитные очки, которые время от времени снимала.



Беременная принцесса Беатрис с мужем / Фото Getty Images

Снимала Беатрис и милую защитную маску с цветочным принтом. За теннисом она наблюдала без нее. Это несмотря на то, что именно на Уимблдонском турнире Кейт Миддлтон едва не подхватила COVID-19, ведь контактировала с больным.



Беременная принцесса Беатрис с мужем / Фото Getty Images

Беременность принцессы Беатрис