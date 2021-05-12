Вагітна Катя Осадча повертається з Туреччини: фото зірки в літаку

Українська телеведуча Катя Осадча близько місяця перебувала в сонячній Туреччині. Тепер зірка оприлюднила фото з літака, тож зрозуміло, що вона з чоловіком Юрієм Горбуновим й сином Іваном повертається додому.
Успішна українська телеведуча Катя Осадча оприлюднила на особистій сторінці світлини, які зробила прямо в літаку. Також вона поділилась враженнями від довгої відпустки.
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Катя Осадча летить в Україну
Знаменитість позувала перед камерою у стильному й комфортному вбранні. Вона обрала білий топ та джинси. Зверху Катя Осадча накинула бежеву кофтинку, а таке вбрання доповнила блакитним намистом та лаконічним ланцюжком на шиї.
Телеведуча зібрала волосся у низький пучок. Щоб додати зачісці яскравості, вона зав'язала зверху жовту хустинку. Катя Осадча не соромиться поставати перед камерою без макіяжу, тому й цього разу похизувалась натуральною вродою.
У підписі до фото зірка поділилась, що останні 2 роки для зіркового подружжя Туреччина – найпопулярніший варіант для відпустки.
"Останні два роки, Туреччина наш найпопулярніший напрям, країна величезна, з двома морями й неймовірними узбережжями. Мої найулюбленіші краї – навколо Даламану. Маленькі містечка, затишні бухти й найсмачніша їжа. Досліджувати Туреччину можна по-різному. Можна купити тур, а можна просто взяти окремо квиток і полетіти на зустріч пригодам", – вважає телеведуча.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Відпочинок Каті Осадчої в Туреччині
- Телеведуча вперше показала вагітний животик у купальнику;
- Катя захопила прихильників мережу чарівними кадрами на палубі яхти;
- Зірка поплавала у відкритому морі разом з чоловіком Юрієм Горбуновим;
- Вагітна Осадча показала стрункі ніжки в мінішортах на прогулянці поблизу міста Каунос;
- Знаменитість зачарувала фото з найближчими, позуючи біля ванн Клеопатри коло містечка Гечек.
- Катя поділилась кадрами, де показала ранкові вправи в морі.