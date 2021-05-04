У відпустку в Туреччину пара вирушила з 4-річним сином Іваном і друзями. Навіть попри третю вагітність Катя Осадча не відмовляється від активного відпочинку. Зі знаменитим чоловіком Юрієм Горбуновим вона поплавала у відкритому морі.

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Для купання Катя Осадча підібрала відкритий купальник чорного кольору зі свого літнього гардеробу, адже вже з'являлася в ньому на різних курортах. Ведуча не наносила макіяж і зібрала волосся у високий пучок. Вона плавала лише на животі, тому не продемонструвала зміни тіла. Додамо, що фігура зірки майже не змінилася, вона така ж струнка, як до вагітності.

"Найкращий спорт – заплив у відкритій воді", – написала Катя Осадча. Тоді як Юрій Горбунов на особистій сторінці в інстаграмі порівняв себе і дружину з коралами.

Вагітна Катя Осадча в купальнику / Фото з інстаграму ведучої

Вагітна Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, подружжя вже публікувало фото з сімейного відпочинку в Туреччині. Кілька днів тому вагітна Катя Осадча вперше показала животик на відпочинку, поставши перед камерою в різнобарвному купальнику. Вона також ділилася новими фото з відпустки, для яких позувала на яхті.