Вагітна Катя Осадча

Романтичне та яскраве фото оприлюднив в мережі ведучий Юрій Горбунов. На ньому пара стоїть разом у пляжних образах та разом підтримує руками живіт Осадчої. Можна припустити, що зірка зараз перебуває на четвертому-п'ятому місяці вагітності. Це перше фото ведучої, де вона демонструє свій особливий стан.

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"Загадуйте бажання – вони обов'язково здійсняться! Всім гарних Великодніх свят!" – написав Горбунов.



Вагітна Катя Осадча вперше продемонструвала свій животик / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Осадча святкує Великдень у Туреччині

Варто додати, що Великдень зірка святкує за кордоном – у Туреччині. Вона вже не вперше відзначає свято не в Україні. У заморській країні Катерина зуміла поєднати роботу та відпочинок. Саме там зірка взяла інтерв'ю в Олі Полякової та підтвердила свою третю вагітність.

На знімках Осадча показала, як на яхті у Середземному морі смакує паскою та крашанками та вітає усіх фанатів з Великоднем.

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