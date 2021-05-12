Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая обнародовала на личной странице фотографии, которые сделала прямо в самолете. Также она поделилась впечатлениями от долгого отпуска.
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Катя Осадчая летит в Украину
Знаменитость позировала перед камерой в стильной и комфортной одежде. Она выбрала белый топ и джинсы. Сверху Катя Осадчая накинула бежевую кофточку, а такой наряд дополнила голубым ожерельем и лаконичной цепочкой на шее.
Телеведущая собрала волосы в низкий пучок. Чтобы придать прическе яркости, она завязала сверху желтый платок. Катя Осадчая не стесняется появляться перед камерой без макияжа, поэтому и на этот раз похвасталась натуральной красотой.
В подписи к фото звезда поделилась, что последние 2 года для звездной пары Турция – самый популярный вариант для отпуска.
"Последние два года, Турция наше самое популярное направление, страна огромная, с двумя морями и невероятными побережьями. Мои любимые краи – вокруг Даламана. Маленькие города, уютные бухты и вкусная еда. Исследовать Турцию можно по-разному. Можно купить тур, а можно просто взять отдельно билет и полететь на встречу приключениям", – считает телеведущая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Отдых Кати Осадчей в Турции
- Телеведущая впервые показала беременный животик в купальнике;
- Катя очаровала поклонников в сети волшебными кадрами на палубе яхты;
- Звезда поплавала в открытом море вместе с мужем Юрием Горбуновым;
- Беременная Осадчая показала стройные ножки в мини-шортах на прогулке вблизи города Каунос;
- Знаменитость очаровала фото с близкими, позируя возле ванн Клеопатры возле города Гечек.
- Катя поделилась кадрами, где показала утренние упражнения в море.