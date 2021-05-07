Зіркова родина подорожувала яхтою неподалік містечка Гечек і зупинилася біля славнозвісних ванн Клеопатри. На тлі стародавньої архітектурної пам'ятки Катя Осадча, Юрій Горбунов та їхній 4-річний син Іван зробили чарівні світлини.

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Знаменита ведуча позувала у широких рожевих шортах, білій майці, під яку одягла чорний купальник, та гумових капцях від Balenciaga. Літній look Катя Осадча довершила трендовою панамою від знаменитого львівського дизайнера Руслана Багінського і сонцезахисними окулярами, за якими приховала обличчя без косметики.

Зірка позувала у мальовничій локації як сама, так і з молодшим сином Іваном, який як завжди зображений зі спини. Схоже, туристична пам'ятка справді вразила Осадчу, адже щира усмішка не сходила з її обличчя.

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"Ванни Клеопатри. Кажуть, що для її приїзду їх спеціально збудували на термальних водах стародавньої Анатолії. Згодом вулкан зруйнував ці будови", – поділився легендою Юрій Горбунов.

У особистому профілі в інстаграмі шоумен також опублікував кілька свіжих кадрів. На одному з них Горбунов постав поряд з вагітною дружиною, романтично тримаючись за руки. Подружжя позувало просто у ванні Клеопатри.

Як Катя Осадча відпочиває в Туреччині: