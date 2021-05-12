Лілія Ребрик після насичених робочих буднів насолоджується відпочинком у Туреччині. На особистій сторінці в інстаграмі вона щодня поширює яскраві світлини, на яких показує розваги на курорті.

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Тенісний look Лілії Ребрик

У Туреччині ведуча полюбила великий теніс. Для гри з чоловіком вона обрала білі шорти та яскраву рожеву кофту. Лілія вирішила не одягати бюстгальтер, що додало її образові звабливості. Такий look вона поєднала з білими кросівками.

Волосся Ребрик зібрала ззаду й одягнула на голову кепку лілового кольору. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Знаменитість показала гру в теніс, під час якої зображена неймовірно щасливою.

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Звісно, що підписники знаменитості не залишили таку публікацію без уваги. Вони вкотре засипали Лілію компліментами в коментарях.