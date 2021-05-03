Катя Осадча розсекретила вагітність саме в цій заморській країні. У Туреччину зірка полетіла у відрядження, яке змогла поєднати з відпочинком. Також саме в там Катя разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном відсвяткувала Великдень.

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Нові фото вагітної Каті Осадчої

Телеведуча зробила декілька ефектних кадрів під час водної прогулянки на яхті. Катя сфотографувалася на тлі неймовірно красивої блакитної водички та дерев. На одному зі знімків Осадча зображена разом із сином Іваном. Вона постала перед камерою у білій блузці, під якою був купальник, хизуючись довгими стрункими ніжками.

Волосся Осадча зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику. На відпочинку Катя надає перевагу натуральній красі, що неодноразово демонструвала. Пляжний look вона доповнила солом'яним капелюхом, сонцезахисними окулярами та підвісками на нозі й шиї.

Блакить, на яку можна дивитися вічно. В минулому житті я однозначно жила біля моря або була моряком. Адже в цьому житті краще моря немає нічого,

– написала Катя під фото.



Вагітна Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Вагітна Катя Осадча з сином Іваном в Туреччині / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Вагітна Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Прихильники Каті вже давно підозрювали у неї вагітність, проте ведуча ніяк не коментувала це. Вона постійно поставала перед камерою в аутфітах, які прикривали особливий стан. Зокрема Катя Осадча: