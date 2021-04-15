Вагітна дружина Віктора Павліка захопила новою фотосесією з коханим

Молода дружина співака Віктора Павліка насолоджується останніми місяцями вагітності. Днями подружжя влаштувало романтичну зйомку на березі Дніпра. Катя Реп'яхова прогулювалася набережною за руку з зірковим коханим.

Обраниця 55-річного артиста Віктора Павліка активно розвиває особистий блог в інстаграмі, на гроші з якого подружжя жило на карантині. Майже 70-тисячну аудиторію Катя Реп'яхова підкорює не лише своїми ефектними кадрами, а й романтичними фотосесіями з чоловіком. Останню зйомку пара влаштувала на набережній в Києві.

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Образ дружини Віктора Павліка

Поблизу Дніпра дружина Павліка позувала в стильному весняному образі. Вона підібрала лаконічну чорну сукню довжини максі, яка ефектно акцентувала на великому животику блогерки. Її Катерина довершила білою жилеткою з сірими вставками та кросівками карамельного кольору з яскравими шнурками.

Віктор Павлік з вагітною дружиною Катериною / Фото Instagram / @repyahovakate

Поряд з красунею-дружиною Віктор Павлік постав у чорному вбранні – шкіряній куртці, штанах і високих черевиках. Він міцно тримав за руку на 29 років молодшу кохану та щиро усміхався на камеру.

"Дуже люблю чоловіка, наше місто і життя", – підписала Катерина Реп'яхова.

Віктор Павлік з вагітною дружиною Катериною / Фото Instagram / @repyahovakate

Зазначимо, вже в червні в подружжя народиться син, якого майбутня матуся назве Михайлом. Однак вагітність не заважає Катерині подорожувати. Наприкінці лютого вона вперше полетіла в Єгипет з Віктором Павліком, а в березні пішла в декрет та відправилась в Єгипет з мамою.