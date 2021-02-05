Через карантинні обмеження багатьом українським зіркам довелося скасувати концерти. У скрутному становищі опинився й співак Віктор Павлік. Артист зізнався, що на карантині жив на гроші дружини, які вона заробляє завдяки блогу в інстаграмі.

На 2020 рік у народного артиста України було заплановано багато концертів і турів, однак через пандемію коронавірусу більшість з них скасували ще в березні. Оскільки музична кар'єра співака була на паузі, сім'ю утримувала його 26-річна дружина Катерина Реп'яхова.

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Віктор Павлік жив на гроші дружини

Обраниця виконавця працює його концертною директоркою та активно веде особистий блог в інстаграмі. Наразі в дівчини понад 46 тисяч підписників. Саме завдяки блогерству вона заробляла на карантині не лише на себе, а й на чоловіка.

Слава Богу, в мене є моя молода дружина Катя. Вона блогер і дуже-дуже набирає обертів. Вона має гарну сторінку в інстаграмі, немало підписників, багато друзів. Дякуючи їй, трошки виживаємо,

– поділився Віктор Павлік.

Додамо, днями вагітна Катерина Реп'яхова зізналась, що офіційно піде в декрет з 1 квітня та буде отримувати гроші від держави, як підприємець. Проте вона заявила, що декрет буде лише на паперах. Насправді Катя планує далі розвивати свій блог і навіть їздити з Віктором Павліком в тури, якщо його концертна діяльність відновиться навесні.

"Я не планую себе обмежувати в улюбленому занятті – у концертній діяльності. Скільки зможу, буду їздити… Звичайно ж, я шалено щаслива, що у мене є робота, у вигляді мого блогу. Тут декрету не буває", – наголосила блогерка.

Нагадаємо, раніше дружина співака Катерина розповіла про фінансові проблеми. Вона наголосила, що через карантин вони з чоловіком опинилися в жорсткому мінусі та відклали мрію про власне житло.