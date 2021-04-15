Молодая жена певца Виктора Павлика наслаждается последними месяцами беременности. На днях супруги устроили романтическую съемку на берегу Днепра. Катя Репяхова прогуливалась по набережной за руку со звездным любимым.

Избранница 55-летнего артиста Виктора Павлика активно развивает личный блог в инстаграме, на деньги из которого супруги жили на карантине. Почти 70-тысячную аудиторию Катя Репяхова покоряет не только своими эффектными кадрами, но и романтическими фотосессиями с мужем. Последнюю съемку пара устроила на набережной в Киеве.

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Образ жены Виктора Павлика

Вблизи Днепра жена Павлика позировала в стильном весеннем образе. Она подобрала лаконичное черное платье длины макси, которое эффектно делает акцент на большом животе блогерши. Его Екатерина дополнила белой жилеткой с серыми вставками и кроссовками карамельного цвета с яркими шнурками.



Виктор Павлик с беременной женой Екатериной / Фото Instagram / @repyahovakate

Наряду с красавицей-женой Виктор Павлик появился в черном наряде – кожаной куртке, брюках и высоких ботинках. Он крепко держал за руку на 29 лет моложе любимую и искренне улыбался на камеру.

"Очень люблю мужа, наш город и жизнь", – подписала Екатерина Репяхова.



Виктор Павлик с беременной женой Екатериной / Фото Instagram / @repyahovakate

Отметим, уже в июне у супругов родится сын, которого будущая мама назовет Михаилом. Однако беременность не мешает Екатерине путешествовать. В конце февраля она впервые полетела в Египет с Виктором Павликом, а в марте ушла в декрет и отправилась в Египет с мамой.