У вівторок, 31 серпня, соцмережі сповнилися ностальгічними дописами за літом. Знаменитості не стали виключенням. Співачки Настя Каменських, Ірина Федишин, Санта Дімопулос, шоумени Юрій Горбунов і Володимир Остапчук і дружина Григорія Решетника зворушливо підсумували літо 2021 року.

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Настя Каменських

Цього літа співачка встигла не лише відпочити за кордоном, а й дати десятки концертів у різних куточках України та світу. За підсумками Насті Каменських, вона:

проводила теплі літні вечори з близькими, з якими сміялася, танцювала, співала й грала в ігри;

відпочила у Хорватії – одній з улюблених країн з кам'яними вуличками та щасливими людьми;

відвідала десятки міст з концертами, проїхавши заради фанів 20 тисяч кілометрів.

Це літо було дивним і подарувало мені стільки щастя і любові. І я обов'язково збережу його у своєму серці. Спасибі, літо! Було класно,

– завершила Настя Каменських.

Юрій Горбунов

51-річний шоумен теж ностальгує за літом. Не дивно, адже у серпні відбулась одна з найбільш знакових подій у житті Юрія Горбунова – Катя Осадча народила йому другого сина.

"Літо дякуємо тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року", – написав ведучий, доповнивши пост новими світлинами з дружиною, 4-річним Іваном і новонародженим малюком.

Юрій Горбунов з Осадчою і молодшим сином / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов на відпочинку з Катею Осадчою / Фото з інстаграму шоумен

Ірина Федишин

Співачка зі Львова розповіла, що цього літа встигла багато. "У мене літо було максимально насичене – роботою, гарними зустрічами й морем", – поділилась Ірина Федишин. До лаконічного допису вона додала кадри з сімейної відпустки в Болгарії, яку влаштувала на початку серпня.

Ірина Федишин у Болгарії / Фото з інстаграму співачки

Христина Решетник

Багатодітна сім'я Решетників не поспішає ностальгувати за літом. Поки усі зіркові батьки ведуть дітей до школи, подружжя з трьома синами відпочиває в Туреччині.

За словами блогерки, вони не спеціально пропустили День знань в Україні. Річ у тому, що кінець серпня і початок вересня – єдиний час, коли її зірковий чоловік Григорій Решетник може піти у відпустку.

Наше літо закінчується сьогодні. Але починається не менш крута осінь,

– заявила Христина Решетник в інстаграмі.

Григорій Решетник з дружиною у Туреччині / Фото з інстаграму Христини

Володимир Остапчук

Популярний шоумен не став розповідати, чим йому запам'яталося літо 2021 року. Хоча, Володимиру Остапчуку є що згадати – бодай відпустку в Греції на красивому острові Крит.

Однак в останньому літньому дописі ведучий опублікував відео, яке зняв з дружиною Христиною Горняк на території свого житлового комплексу в Києві. Остапчук показав пікнік з книжками та фруктами, який вони влаштували на зеленому газоні.

Санта Дімопулос

"Навіть п'ятниця 13 не звучить так, як 31 серпня. Прощай, моє чарівне літо", – написала зірка в інстаграмі. На фото, яке супроводжує лаконічний текст, Санта Дімопулос позує на Лазурному березі в суцільному купальнику кольору морської хвилі.

Літо переможниці "Танців з зірками" й справді було чарівним. Під час відпочинку у Франції вона встигла засвітитись на світському заході з Шерон Стоун та Орландо Блумом і послухати Елтона Джона в одному з елітних ресторанів на узбережжі.

Санта Дімопулос на Лазуровому березі / Фото з інстаграму зірки