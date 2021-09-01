Во вторник, 31 августа, соцсети наполнились ностальгическими сообщениями пол лету. Знаменитости не стали исключением. Певицы Настя Каменских, Ирина Федишин, Санта Димопулос, шоумены Юрий Горбунов и Владимир Остапчук и жена Григория Решетника трогательно подытожили лето 2021 года.

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Настя Каменских

Этим летом певица успела не только отдохнуть за границей, но и дать десятки концертов в разных уголках Украины и мира. По итогам Насти Каменских, она:

проводила теплые летние вечера с близкими, с которыми смеялась, танцевала, пела и играла в игры;

отдохнула в Хорватии – одной из любимых стран с каменными улочками и счастливыми людьми;

посетила десятки городов с концертами, проехав ради фанатов 20 тысяч километров.

Это лето было странным и подарило мне столько счастья и любви. И я обязательно сохраню его в своем сердце. Спасибо, лето! Было классно,

– завершила Настя Каменских.

Юрий Горбунов

51-летний шоумен тоже ностальгирует по лету. Не удивительно, ведь в августе состоялась одно из самых знаковых событий в жизни Юрия Горбунова – Катя Осадчая родила ему второго сына.

"Лето благодарим тебя за все! Ты было замечательным! До встречи в следующем году", – написал ведущий, дополнив пост новыми фотографиями с женой, 4-летним Иваном и новорожденным малышом.



Юрий Горбунов с Осадчей и младшим сыном / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов на отдыхе с Катей Осадчей / Фото из инстаграма шоумена

Ирина Федишин

Певица из Львова рассказала, что этим летом успела многое. "У меня лето было максимально насыщенное – работой, хорошими встречами и морем", – поделилась Ирина Федишин. К лаконичному сообщению она добавила кадры из семейного отпуска в Болгарии, который устроила в начале августа.



Ирина Федишин в Болгарии / Фото из инстаграма певицы

Кристина Решетник

Многодетная семья Решетников не спешит ностальгировать по лету. Пока все звездные родители ведут детей в школу, супруги с тремя сыновьями отдыхают в Турции.

По словам блогера, они не специально пропустили День знаний в Украине. Дело в том, что конец августа и начало сентября – единственное время, когда ее звездный муж Григорий Решетник может уйти в отпуск.

Наше лето заканчивается сегодня. Но начинается не менее крутая осень,

– заявила Кристина Решетник в инстаграме.



Григорий Решетник с женой в Турции / Фото из инстаграма Кристины

Владимир Остапчук

Популярный шоумен не стал рассказывать, чем ему запомнилось лето 2021 года. Хотя, Владимиру Остапчуку есть что вспомнить – хотя бы отпуск в Греции на красивом острове Крит.

Однако в последней летней публикации ведущий опубликовал видео, которое снял с женой Кристиной Горняк на территории своего жилого комплекса в Киеве. Остапчук показал пикник с книгами и фруктами, который они устроили на зеленом газоне.

Санта Димопулос

"Даже пятница 13 не звучит так, как 31 августа. Прощай, мое волшебное лето", – написала звезда в инстаграме. На фото, которое сопровождает лаконичный текст, Санта Димопулос позирует на Лазурном берегу в сплошном купальнике цвета морской волны.

Лето победительницы "Танцев со звездами" и впрямь было волшебным. Во время отдыха во Франции она успела засветится на светском мероприятии с Шэрон Стоун и Орландо Блумом и послушать Элтона Джона в одном из элитных ресторанов на побережье.



Санта Димопулос на Лазурном берегу / Фото из инстаграма звезды