Україна увійшла у 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на YouTube

Виступ українського гурту Go_A на Євробаченні-2021 продовжує підкорювати мережу. Організатори музичного конкурсу підбили підсумки за травень та повідомили, що Україна на 2 місці за переглядами на YouTube.

На офіційному ютуб-каналі міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2021 опублікували 10 відео виступів, що набрали найбільше переглядів серед усіх. Пісня українського гурту Go_A опинилась на 2 місці. Зараз кількість переглядів на ролику виступу налічує понад 11 мільйонів.

Це цікаво Go_A вперше після Євробачення виступили у Києві

Go_A завойовує рейтинги YouTube

На 1 місці відповідно опинилося відео виступу переможця – італійського рок-гурту Måneskin. Натомість останнє, тобто 10 місце, посіла Ісландія і гурт Daði og Gagnamagnið. Соліст групи підхопив коронавірус перед другим півфіналом, тож учасники не змогли виступити на Євробаченні наживо. У залі показали відео їхньої генеральної репетиції.

10 найкращих виступів за переглядами на YouTube

Італія Måneskin – Zitti E Buoni Україна Go_A – SHUM Росія Manizha – Russian Woman Азербайджан Efendi – Mata Hari Сербія Hurricane – Loco Loco Франція Barbara Pravi – Voilà Швейцарія Gion's Tears – Tout l’Univers Кіпр Elena Tsagrinou – El Diablo Фінляндія Blind Channel – Dark Side Ісландія Daði og Gagnamagnið – 10 Years

10 найкращих виступів за переглядами на YouTube: дивіться відео онлайн

Як Go_A підкорює світ