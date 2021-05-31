Сольний концерт гурту Go_A відбувся 30 травня, у День Києва, на локації "Всі. Свої". На захід потрібно було зазделегідь придбати квитки, ціна на які стартувала від 550 гривень.

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Концерт Go_A після Євробачення

На повернення представників України на Євробаченні чекали тисячі людей, тому концерт, очікувано, вийшов яскравим та гучним. На сцені посеред Києва музиканти виконали свої найкращі хіти, зокрема пісню Solovey, з якою вони повинні були відправитись на конкурс минулого року, а також SHUM, яка зайняла 5 місце у фіналі Євробачення-2021.

Концерт гурту Go_A у Києві: дивіться відео онлайн

На конкурсну композицію глядачі особливо бурхливо відреагували: підспівали солістці Катерині, махали прапорами та знімали все на ґаджети.

Образ Катерини Павленко

Для заходу команда Go_A, звісно, не використовувала декорації з конкурсу Євробачення у Нідерландах. Але їхня поява була не менш ефектною: усі були одягнені і чорні образи: чоловік – у штанах та сорочках, а Катерина – у довгій чорній сукні з червоними сережками із бісеру, що звисали. Її макіяж був теж не менш ефектним: чорні стрілки на повіках та червона помада на губах.