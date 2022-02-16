"Цілком підтримую; дуже шкода": як Стерненко та інші громадяни реагують на рішення Alina Pash

16 лютого Alina Pash самостійно відмовилася від участі в Євробаченні-2022. У мережі неоднозначно реагують на таке рішення артистки. Деякі прихильники звинувачують її у зраді тих, хто за неї вболівав.

Скандал навколо перемоги Alina Pash, яку підозрюють в незаконному в'їзді на територію окупованого Криму, не вщухає. Виконавиця не змогла підтвердити, що в'їжджала в Крим з України, оскільки такі дані в реєстрі зберігаються лише протягом 5 років. Паш була на півострові у 2015 році. Як українці реагують на відмову Паш брати участь в конкурсі – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.

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Довідка, яку від її представника отримало Суспільне, виявилася підробкою. 18 лютого правління Суспільного мовника мало зібратися на засідання, де визначити, чи поїде Alina Pash на Євробачення в Турин. Однак виконавиця вирішила самостійно відмовитися від участі в конкурсі.

Реакція Сергія Стерненка на заяву Alina Pash

Саме активіст Сергій Стерненко одним з перших заявив про те, що довідка, яку Alina Pash показала, як доказ законності поїздки в Крим, є фейком. Тоді активіст вимагав у Суспільного дискваліфікувати Аліну. Голова правління Микола Чернотицький звернувся до Державної прикордонної служби України з проханням підтвердити або спростувати фальсифікацію довідки.

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16 лютого об 11:00 Аліна Паш та Суспільне отримали відповідь, в якій зазначено, що ДПСУ не може надати інформацію, оскільки дані зберігалися в системі лише до 2020 року. Через декілька годин артистка оголосила, що самостійно знімає свою кандидатуру з Євробачення-2022, яке пройде в Італії.

Що ж, Аліна Паш прийняла єдине правильне рішення та самостійно зняла свою кандидатуру з Євробачення. Вітаю таке рішення та цілком підтримую! Розголос працює,

– написав активіст у телеграмі.



Реакція Сергія Стерненка на заяву Alina Pash / Скриншот з телеграму активіста

Як інші громадяни реагують на рішення Alina Pash

Під дописом артистки в інстаграмі користувачі мережі по-різному реагують на її заяву. Прихильники Alina Pash звинувачують її в тому, що вона не боролася до останнього й зрадила всіх тих людей, які її підтримували. Але є й ті, хто з розумінням поставився до рішення Аліни й продовжують висловлювати свою любов.

"Ти зрадила всіх людей, які за тебе голосували та підтримували тебе. Повне розчарування".

"Тримайся! Ми з тобою! Люблю!"

"Так легко здаєшся. Люди за тебе голосували, витрачали свої гроші. А ти через хейт відмовилася. Щось тут не чисто. Так зіпсувати відбір на Євробачення. Вибрали люди. Якщо все чесно, для чого відмовлятися? Не лише ти отримала хейт. Будуть до і будуть після".

"Не потрібно так радикально змінювати ситуацію".

"Не здавайся, будь ласка. Це не чесно щодо нас, твоїх шанувальників".

"Аліночко, ти не винна. На жаль, в Україні зараз так. Я сподіваюся, що все зміниться на краще. Ти просто артистка! Прекрасна артистка України! Ти не політик! В тебе є багато справжніх прихильників твого таланту! І ти обов'язково досягнеш успіху!"

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А ті користувачі мережі, які вважали, що Alina Pash не має представляти Україну на пісенному конкурсі зазначають, що не треба було брехати та намагатися довести свою правоту там, де її немає.

"Не треба було брехати, а зараз робити з себе жертву. Ось і все".

"Ви ж самі створили брудну історію".

"Може, замість цих плачів Ярославни треба хоча б вибачитися за перше – перетин кордону і друге – фальсифікацію документів, порушення законів України, яких ви, як кажете, дотримується, але як знаємо – не завжди?"

"Сама винна, не треба було брехати. Тепер нехай повертає кошти, які витратили на організацію та смс-повідомлення глядачів".

"Як симптоматично, що майже всі коментарі з підтримкою – російськомовні. Аліно, просто не треба брехати!"

"Брудну історію ти сама почала. Брехунка!"