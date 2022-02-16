"Цілком підтримую; дуже шкода": як Стерненко та інші громадяни реагують на рішення Alina Pash
16 лютого Alina Pash самостійно відмовилася від участі в Євробаченні-2022. У мережі неоднозначно реагують на таке рішення артистки. Деякі прихильники звинувачують її у зраді тих, хто за неї вболівав.
Скандал навколо перемоги Alina Pash, яку підозрюють в незаконному в'їзді на територію окупованого Криму, не вщухає. Виконавиця не змогла підтвердити, що в'їжджала в Крим з України, оскільки такі дані в реєстрі зберігаються лише протягом 5 років. Паш була на півострові у 2015 році. Як українці реагують на відмову Паш брати участь в конкурсі – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.
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Довідка, яку від її представника отримало Суспільне, виявилася підробкою. 18 лютого правління Суспільного мовника мало зібратися на засідання, де визначити, чи поїде Alina Pash на Євробачення в Турин. Однак виконавиця вирішила самостійно відмовитися від участі в конкурсі.
Реакція Сергія Стерненка на заяву Alina Pash
Саме активіст Сергій Стерненко одним з перших заявив про те, що довідка, яку Alina Pash показала, як доказ законності поїздки в Крим, є фейком. Тоді активіст вимагав у Суспільного дискваліфікувати Аліну. Голова правління Микола Чернотицький звернувся до Державної прикордонної служби України з проханням підтвердити або спростувати фальсифікацію довідки.
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16 лютого об 11:00 Аліна Паш та Суспільне отримали відповідь, в якій зазначено, що ДПСУ не може надати інформацію, оскільки дані зберігалися в системі лише до 2020 року. Через декілька годин артистка оголосила, що самостійно знімає свою кандидатуру з Євробачення-2022, яке пройде в Італії.
Що ж, Аліна Паш прийняла єдине правильне рішення та самостійно зняла свою кандидатуру з Євробачення. Вітаю таке рішення та цілком підтримую! Розголос працює,
– написав активіст у телеграмі.
Реакція Сергія Стерненка на заяву Alina Pash / Скриншот з телеграму активіста
Як інші громадяни реагують на рішення Alina Pash
Під дописом артистки в інстаграмі користувачі мережі по-різному реагують на її заяву. Прихильники Alina Pash звинувачують її в тому, що вона не боролася до останнього й зрадила всіх тих людей, які її підтримували. Але є й ті, хто з розумінням поставився до рішення Аліни й продовжують висловлювати свою любов.
- "Ти зрадила всіх людей, які за тебе голосували та підтримували тебе. Повне розчарування".
- "Тримайся! Ми з тобою! Люблю!"
- "Так легко здаєшся. Люди за тебе голосували, витрачали свої гроші. А ти через хейт відмовилася. Щось тут не чисто. Так зіпсувати відбір на Євробачення. Вибрали люди. Якщо все чесно, для чого відмовлятися? Не лише ти отримала хейт. Будуть до і будуть після".
- "Не потрібно так радикально змінювати ситуацію".
- "Не здавайся, будь ласка. Це не чесно щодо нас, твоїх шанувальників".
- "Аліночко, ти не винна. На жаль, в Україні зараз так. Я сподіваюся, що все зміниться на краще. Ти просто артистка! Прекрасна артистка України! Ти не політик! В тебе є багато справжніх прихильників твого таланту! І ти обов'язково досягнеш успіху!"
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А ті користувачі мережі, які вважали, що Alina Pash не має представляти Україну на пісенному конкурсі зазначають, що не треба було брехати та намагатися довести свою правоту там, де її немає.
- "Не треба було брехати, а зараз робити з себе жертву. Ось і все".
- "Ви ж самі створили брудну історію".
- "Може, замість цих плачів Ярославни треба хоча б вибачитися за перше – перетин кордону і друге – фальсифікацію документів, порушення законів України, яких ви, як кажете, дотримується, але як знаємо – не завжди?"
- "Сама винна, не треба було брехати. Тепер нехай повертає кошти, які витратили на організацію та смс-повідомлення глядачів".
- "Як симптоматично, що майже всі коментарі з підтримкою – російськомовні. Аліно, просто не треба брехати!"
- "Брудну історію ти сама почала. Брехунка!"