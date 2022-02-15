Державна прикордонна служба України заявила, що довідку про в'їзд Alina Pash до Криму не надавала. Отож, документ, який потрапив від її представника до Суспільного, – фейк.

Зверніть увагу Прикордонники не видавали Alina Pash довідку про законний в'їзд до Криму