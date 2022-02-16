Громадський активіст опублікував у своєму телеграм-каналі дані, що дані про перетин адмінкордону з Кримом Державна прикордонна служба України зберігає всього 5 років. Тобто термін справи Alina Pash про нібито її поїздку з Херсонської області на півострів вже давно минув.

До слова Розриваю стосунки з директором, – Alina Pash з'ясувала, як Суспільне отримало фальшиву довідку

Фактично, ДПСУ відмежувалась від історії з Паш і підробленою нею довідкою. Але нічого, я можу Аліні допомогти. Якщо вона забула, то ось перелік її перетинань державного кордону, – навів наступний ймовірний розклад Стерненко.

11.04.2015 з Ужгорода виїхала в Словаччину. Того ж дня повернулась назад.

16.04.2015 полетіла з Києва до Тбілісі.

21.04.2015 повернулась назад.

11.08.2015 з Києва вилетіла у Москву.

12.08.2015 з Москви Паш прилетіла у окупований Крим.

14.08.2015 з Домодєдово прилетіла до Києва.

16.02.2016 виїхала через ПП "Чоп" до Угорщини.

28.02.2016 через ПП "Лужанка" повернулась в Україну.

06.05.2016 вона з Києва полетіла в Анталію.

07.05.2016 повернулась.

01.06.2016 через Краковець Аліна поїхала до Польщі.

03.06.2016 там же повернулась в Україну.

30.06.2016 літала в Іршанок (Кіпр).

03.07.2016 зворотнім рейсом повернулась до Києва.

Потім ще були візити до Варшави, Барселони і не тільки.



Стерненко отримав дані про термін зберігання особистих справ / Фото з телеграму активіста

Активіст Сергій додав, що після усіх фактів порушення участі Alina Pash у відборі Євробачення в Україні, а також порушення правил ДПСУ її не повинні допускати до конкурсу.

У підсумку маємо: фото Аліни на Красной площі в Москві; візит до окупованого Криму через Москву із порушенням закону; відсутність вибачень і багаторазова публічна брехня про це; підробка "довідки" від ДПСУ; Паш не може довести свою брехню щодо візиту в Крим. Гадаю, Суспільне має усі підстави дискваліфікувати її абсолютно законно. Сподіваюсь, саме це і відбудеться,

– підсумував Стерненко.

Скандал навколо довідки Alina Pash про візит у Крим: головне