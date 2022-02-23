Багато людей панікують, не знають, чи буде вторгнення Росії на територію нашої держави. Після визнання Росією бойовиків патріотичний дух українців піднісся. Вони активно висловлюють свої чіткі громадянські позиції, наголошуючи, що ніколи й нікому не віддадуть рідної країни.

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Злата Огнєвіч про агресію Росії проти України

Злата Огнєвіч приєдналася до числа тих зірок, які наголошують, що залишатимуться в Україні. На особистій сторінці в інстаграмі вона зазначила, що тривожну валізку не збиратиме, оскільки "немає такого розміру, щоб вмістити батьків, всю родину, друзів, Україну, інструмент, домівку, всі досягнення".

Я залишаюся вдома. Тут. Вдома. В Україні,

– наголосила артистка.

Також закликала всіх зберігати спокій і бути сильними. Пам'ятайте, паніка – це найкращий друг нашого ворога і слабкість. Що б там не сталося, ми впораємося.

Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Зірки та можливе вторгнення Росії

Український виконавець, лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич не розуміє, чому його начебто опозиційні колеги з Росії мовчать після подій вечора 21 лютого.

Ведучий Олексій Суханов, який народився і до 2014 року жив в Росії, відрікся від рідної землі.

Співачка Камалія розкритикувала дії США після визнання Росією бойовиків. Вона зазначила, що в українців немає друзів і нам самим треба боротися з ворогом.

Ведучий Григорій Решетник у тривожний час закликав зберігати спокій, вірити в ЗСУ. Він поділився власними методами, які допомагають боротися з панікою.

Голлівудська акторка Кетрін Винник підтримала Україну, опублікувавши в інстаграмі з 5,6-мільйонною аудиторією підписників відео з синьо-жовтим українським прапором і гімном.

Американська реперка Cardi B не стала ні на бік НАТО, ні на бік Росії. Вона наголосила, що підтримує громадян, які хочуть миру.