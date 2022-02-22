Росія вкотре відзначилася цинічною заявою, визнавши бойовиків на Донбасі. Світові лідери засуджують Путіна за таке рішення, однак вводити нищівні санкції планують лише після вторгнення Росії на територію України.

Зверніть увагу "Дайте моїй країні спокій": зірки емоційно відреагували на рішення Путіна визнати бойовиків

Співачка Камалія обурилася такими діями Заходу.

Камалія про допомогу Україні від США

Артистка наголосила, що ненавидить політику й намагається не втручатися в неї, але її по-справжньому розлютив указ президента Байдена про заборону інвестицій, фінансування та торгівлі з так званими "ЛНР" та "ДНР". Камалія назвала це "знущанням, злим глузуванням та образливим вчинком "благодійника" щодо нас.

"Вони гадають, що ми повні ідіоти. Про яку торгівлю, інвестиції та фінансування з "ДНР" та "ЛНР" йдеться? Хто із західних країн за останні 8 років торгував, інвестував чи фінансував "ДНР" чи ЛНР"? Тоді до чого це лицемірство? Кому потрібні такі санкції?", – емоційно висловилася Камалія.

Америка вдає, що підтримує нас, а насправді заманює нас захищати Європу ціною життів українських військових, а сама сидить осторонь і допомагає такими санкціями. Ми повинні розуміти, що ми не маємо друзів і захищати Батьківщину нам доведеться самим,

– додала виконавиця.



Камалія у вишиваній сукні / Фото з інстаграму співачки

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.



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Українські зірки та визнання Росією бойовиків