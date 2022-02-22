У 44-річної Кетрін Винник українське коріння, але росла вона в Канаді. У серпні 2021-го кіноактриса прилітала до Києва з нагоди 30-річчя Незалежності й відтоді не оминає Батьківщину увагою. Так, голлівудська зірка слідом за українськими знаменитостями реагує на визнання Путіним бойовиків на Донбасі.

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Кетрін Винник підтримала Україну

В інстаграм-сторіс акторка запостила відео з жовто-блакитним прапором і державним гімном. "Підтримую Україну", – написала вона.

Кетрін Винник підтримала Україну / Відео з інстаграм-сторіс голлівудської акторки

У профілі Кетрін Винник опублікувала архівне фото з Києва. На ньому зірка Голлівуду позує у барвистій вишиванці від українського бренду Etnodim та з розкішною косою. Цей кадр був зроблений під час зустрічі з пластунами у серпні минулого року.

"Так чудово возз'єднатися з українською скаутською групою свого дитинства Пластом. Дякую за такий теплий прийом", – писала Кетрін Винник пів року тому.

Кетрін Винник підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки

Цікаво, що в коментарях її фани з усього світу висловили підтримку Україні:

"Мирна, суверенна, незалежна держава";

"З Україною в серці";

"Молимося за український народ";

"Ми з Ірану, ми любимо тебе й Україну".

Нагадаємо, Кетрін Винник не вперше публічно підтримує Україну: