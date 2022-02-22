У 44-річної Кетрін Винник українське коріння, але росла вона в Канаді. У серпні 2021-го кіноактриса прилітала до Києва з нагоди 30-річчя Незалежності й відтоді не оминає Батьківщину увагою. Так, голлівудська зірка слідом за українськими знаменитостями реагує на визнання Путіним бойовиків на Донбасі.
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Кетрін Винник підтримала Україну
В інстаграм-сторіс акторка запостила відео з жовто-блакитним прапором і державним гімном. "Підтримую Україну", – написала вона.
Кетрін Винник підтримала Україну / Відео з інстаграм-сторіс голлівудської акторки
У профілі Кетрін Винник опублікувала архівне фото з Києва. На ньому зірка Голлівуду позує у барвистій вишиванці від українського бренду Etnodim та з розкішною косою. Цей кадр був зроблений під час зустрічі з пластунами у серпні минулого року.
"Так чудово возз'єднатися з українською скаутською групою свого дитинства Пластом. Дякую за такий теплий прийом", – писала Кетрін Винник пів року тому.
Кетрін Винник підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки
Цікаво, що в коментарях її фани з усього світу висловили підтримку Україні:
- "Мирна, суверенна, незалежна держава";
- "З Україною в серці";
- "Молимося за український народ";
- "Ми з Ірану, ми любимо тебе й Україну".
Нагадаємо, Кетрін Винник не вперше публічно підтримує Україну:
- наприкінці січня, коли весь світ уже говорив про загрозу вторгнення Росії, акторка запостила фото на тлі монументу Батьківщини-матері та назвала Україну своєю Батьківщиною;
- у День єднання, 16 лютого, зірка долучилася до флешмобу в соцмережах і показала фото у вишиванці. Так, останні три дописи у профілі акторки присвячені Україні.