Чи не найголовніше, що багатодітний батько Григорій Решетник не пакує тривожні валізки й не скуповує квитки за кордон. Він з сім'єю – трьома синами та дружиною Христиною – залишається в Києві й продовжує працювати над телепроєктами.
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За словами ведучого, ніч на 22 лютого, як і для пів країни, була для нього майже безсонною. Однак після 3-4-годинного сну він зібрав дітей до школи, а сам поїхав на зйомки. Так, Григорій Решетник живе звичним життям і знаходить сили радіти дрібницям. Наприклад, прекрасній, майже весняній погоді.
Як Григорій Решетник відволікається від тривожних новин
Зірка радить хоч на кілька годин забути про ґаджети та новинну стрічку, а натомість зайнятися хатніми справами, піти на роботу, вийти на свіже повітря та поспілкуватися з людьми. Сам він зараз на телестудії, тож відволікається роботою.
Щоб відволіктися від панічних настроїв, забудьте на декілька годин про новини. І найголовніше – робіть те, що залежить від вас. Віримо, працюємо, не панікуємо. Я переконаний, правда переможе,
– заявив Григорій Решетник.
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"Коханий, дякую тобі за твої слова", – підтримала його дружина Христина у коментарях. Фани теж дякують Григорію Решетнику за оптимізм і віру в краще:
- "Важливі слова";
- "Натхнення та сил нам! Дякуємо за підтримку";
- "Дякуємо за такі слова, дуже важливо не панікувати";
- "Спасибі, Гришо, нам усім зараз потрібна підтримка";
- "Без паніки, підтримую. Все буде добре";
- "Разом ми сила".