Многие люди паникуют, не знают, будет ли вторжение России на территорию нашего государства. После признания Россией боевиков патриотический дух украинцев возвысился. Они активно выражают свои четкие гражданские позиции, подчеркивая, что никогда и никому не отдадут родной страны.

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Злата Огневич об агрессии России против Украины

Злата Огневич присоединилась к числу тех звезд, которые отмечают, что будут оставаться в Украине. На личной странице в инстаграме она отметила, что тревожный чемоданчик не будет собирать, поскольку "нет такого размера, чтобы вместить родителей, всю семью, друзей, Украину, инструмент, дом, все достижения".

Я остаюсь дома. Здесь. Дома. В Украине,

– подчеркнула артистка.

Также призвала всех сохранять спокойствие и быть сильными. Помните, паника – это лучший друг нашего врага и слабость. Что бы там ни случилось, мы справимся.

Злата Огневич / Фото из инстаграма певицы

Звезды и возможное вторжение России

Украинский исполнитель, лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич не понимает, почему его якобы оппозиционные коллеги из России молчат после событий вечера 21 февраля.

Ведущий Алексей Суханов, родившийся и до 2014 года живший в России, отрекся от родной земли.

Певица Камалия раскритиковала действия США после признания Россией боевиков. Она отметила, что у украинцев нет друзей и нам самим надо бороться с врагом.

Ведущий Григорий Решетник в тревожное время призвал сохранять спокойствие, верить в ВСУ. Он поделился собственными методами, которые помогают бороться с паникой.

Голливудская актриса Кэтрин Винник поддержала Украину, опубликовав в инстаграме с 5,6-миллионной аудиторией подписчиков видео с сине-желтым украинским флагом и гимном.

Американская реперша Cardi B не стала ни на сторону НАТО, ни на сторону России. Она подчеркнула, что поддерживает граждан, которые хотят мира.

Что положить в тревожный рюкзак / Инфографика 24 канала

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.



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