Цинічні заяви очільника країни-окупантки не залишилися без реакцій цивілізованого світу та українських громадян. Відомі люди у соцмережах також діляться своїми емоціями.

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Українські зірки відреагували на визнання Путіним бойовиків

Григорій та Христина Решетники

Подружжя закликало зберігати спокій, вірити в Україну, бо разом ми сила. Треба бути готовим до всього, але не сумніватися, що правда переможе: "Довіряйте собі! Вірте в Україну! Правда переможе! Віримо та молимося!".

Решетники про визнання бойовиків / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок

Леся Нікітюк

Телеведуча та блогерка закликала, не поширювати в мережі інформацію про пересування військ ЗСУ, адже це може нашкодити нашим військовим і допомогти ворогові.



Леся Нікітюк закликала не поширювати інформацію про ЗСУ / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Ілона Гвоздьова

Танцівниця наголосила, що залишається вдома, в Києві. Ілона закликає всіх зберігати здоровий глузд і не панікувати: "Будьте сильні духом і здорові тілом! Ніхто з нас не знає, скільки нам жити на цій землі, то проживімо це життя красиво та щасливо!".



Ілона Гвоздьова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс танцівниці



Ілона Гвоздьова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс танцівниці

Також вона звернулася до блогерів з України та Росії: "Прошу вас донести до своєї аудиторії, що ніхто не хоче війни! Ми хочемо жити та виховувати своїх дітей у мирі!".



Ілона Гвоздьова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс танцівниці

Злата Огнєвіч

Артистка опублікувала фото українських дівчат у національних костюмах й зазначила, що це Полісся у 1917 році. Вона звернулася до окупантів та земляків: "Дуже прошу, дайте моїй країні спокій! Також прошу зберігати спокій і підтримувати близьких. Зараз це дуже важливо для кожного з нас! Обіймаю всім серцем кожного!".



Злата Огнєвіч про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Оля Цибульська

"Все буде добре. Я з тобою. Не боїмося. Все буде Україна. Наш народ відрізняється від інших силою духу та єдністю. Страх – це нормально, але жити в ньому немає сенсу", – написала виконавиця в сторіс. Також вона наголосила на важливості не поширювати інформацію щодо пересування наших військових, оскільки цим може скористатися ворог.

Оля Цибульська про визнання бойовиків на Донбасі / Скриншоти інстаграм-сторіс виконавиці

Світлана Тарабарова

"Я вас обіймаю. Розгублені, налякані, але всім серцем віримо в нашу армію та країну", – сказала артистка.



Світлана Тарабарова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Катерина Реп'яхова

"Наша країна не здається ніколи! Бо ми сміливі, чесні, незалежні! З вірою в найкраще!", – написала блогерка під промовистим роликом.

Катерина Реп'яхова підтримала Україну: дивіться відео онлайн

Наталка Денисенко

"Чесно, ніколи не думала, що наш президент і його команда будуть настільки крутими! Поки життя продовжується, ми маємо бути готові до всього. Підписники з Росії, знайте, нам не потрібна ваша допомога! Ми хочемо жити в своїй, цілій Україні! Це наші території, наша країна та культура! Тут немає нічого вашого! Пам'ятайте, ви завжди можете відписатися! Не потрібно нічого писати!", – емоційно звернулася акторка.



Наталка Денисенко про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс акторки



Наталка Денисенко про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Анна Саліванчук

"Якщо хтось вчора не дочекався промови президента, як я. Бо причин для безсонної ночі немає. Ми нічого і нікому не винні. Слава Україні!", – написала в сторіс акторка.

Анна Саліванчук про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Наталка Карпа

Виконавиця процитувала слова Ліни Костенко: "У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна".



Наталка Карпа про ситуацію в країні / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Катерина Бужинська

Співачка закликала всіх молитися за мир в Україні. Вона просить світову спільноту не залишатися осторонь і зупинити війну: "Ми прагнемо миру!".

Катерина Бужинська закликала до молитви та допомоги / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Христина Горняк

"Боже, бережи Україну! Дуже сумно, дуже. Але я так сподіваюся на мирен майбутнє", – написала Христина у сторіс.

Юрій Горбунов

"Страх і паніка – найкращі союзники божевільного карлика! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту, робить нас найсильнішими в світі! Віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій! Слава Україні!", – звернувся ведучий до шанувальників.



Юрій Горбунов про ситуацію в Україні / Фото з інстаграму ведучого

Маша Єфросиніна

"Коли прослухала найгірший урок історії. Хто-небудь, оновіть учителю календар і глобус!", – написала співачка під фото.



Реакція Маші Єфросиніної на звернення Путіна / Фото з інстаграму ведучої

Олексій Суханов

"Від сьогодні для мене більше не існує країни, де я народився, виріс, прожив до 2014 року… На жаль, але у мене викликає огиду та презирство чиєсь бажання принизити право на свободу вибору, незалежності, самовизначення! Будь-які спроби знецінити це право є ознакою не тільки тиранії, але й тероризму. І недопустимо, коли подібне собі дозволяє ціла країна, яка претендує на роль у світовій політиці!. Ще страшніше, коли світові лідери замість того, аби відстоювати святе право, усі ці роки пестили екстремістів, хворих на імперськість, перебуваючих у полоні брехні своїх вигадок, ілюзій, ставших, завдяки слабкості та безхребетності північних лідерів, комплексами, які заважають жити здоровим людям, руйнують життя, долі, майбутнє. У мене більше немає минулого, але є сьогодення. Яким би знервованим воно не було, але в Україні, і майбутнє з Україною. Україна була, є і буде, хто б що не говорив. Принаймні, для мене і в моєму житті! Слава Україні! Слава Героям, які загинули і заради світлої пам'яті та величезної людської честі яких, ми маємо зберегти Україну!", – емоційно написав в мережі телеведучий.



Олексій Суханов про Росію / Фото з інстаграму ведучого

Камалія

"Я ненавиджу політику і намагаюся не втручатися в неї, але це мене розлютило: "Президент Байден випустив указ сьогодні, який заборонить інвестиції, торгівлю та фінансування так званих "ЛНР" та "ДНР". Це знущання, зле глузування і образливий вчинок "нашого благодійника" стосовно нас. Вони гадають, що ми повні ідіоти. Про яку торгівлю, інвестиції та фінансування з "ДНР" та "ЛНР" йдеться? Хто із західних країн за останні 8 років торгував, інвестував чи фінансував "ДНР" чи ЛНР"? Тоді до чого це лицемірство? Кому потрібні такі санкції? Америка робить вигляд, що підтримує нас, а насправді заманює нас захищати Європу ціною українських життів, а сама сидить осторонь і допомагє такими санкціями. Ми повинні розуміти, що ми не маємо друзів і захищати Батьківщину нам доведеться самим", – емоційно висловилася співачка.



Камалія висловилася щодо позиції США / Фото з інстаграму співачки

Alina Pash

Аліна Паш заявила, що на деякий час йде з соціальних мереж, однак не змогла залишитися осторонь тих подій, які відбуваються в нашій країні. В інстаграм-сторіс артистка оприлюднила фото, на якому наголосила, що Україна має власну історію, мову, культуру й ніколи не була частиною Росії.



Alina Pash про Україну / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Руслана

"В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога: "Дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба молитись за Україну, за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!", – наголосила артистка.



Руслана закликала молитись за Україну / Фото з інстаграму співачки

Сергій Притула