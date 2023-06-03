Тоня Матвієнко розчулила відео з двома доньками: як виглядає Уляна, яку співачка народила в 17

У співачки Тоні Матвієнко двоє доньок – 24-річна Уляна та молодша Ніна від Арсена Мірзояна, якій усього 7. У дівчат чудові стосунки. Зіркова мама показала їх обох на рідкісному сімейному відео.

У березні цього року Тоня Матвієнко з кінцями повернулася в Україну з Великої Британії, де жила як біженка й отримувала соціальну допомогу. З нею додому приїхала донька Ніна, тож зараз зіркова сім'я у повному складі. З нагоди Дня захисту дітей співачка навіть запостила зворушливе відео, на якому засвітився й Арсен Мірзоян.

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Тоня Матвієнко показала двох доньок на рідкісному відео

Тоня Матвієнко показала доньок в авто, де ліжко розташоване над водійським сидінням. На залитій сонцем поличці Ніна поцілувала Уляну у щічку, а та її у відповідь. Відео співачка опублікувала під свою пісню 2019 року "Дитячий сміх".

Ви моє життя і продовження цілої нації. Я завжди поряд, не бійтеся нічого. Мама,

– з любов'ю підписала Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, що доньку Уляну Тоня Матвієнко народила в 17 від старшого на 6 років хлопця. Вона вийшла за нього заміж, але через невдалий шлюб повернулася під батьківське крило. До речі, батьки по-різному відреагували на ранню вагітність єдиної доньки – якщо мама Ніна Матвієнко нормально сприйняла цю інформацію та навіть зраділа, то тато Петро Гончар обурився, що Тоня "догулялася". Однак згодом і він заспокоївся, навіть фреш у ліжко носив.