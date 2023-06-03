В марте этого года Тоня Матвиенко с концами вернулась в Украину из Великобритании, где жила как беженка и получала социальную помощь. С ней домой приехала дочь Нина, поэтому сейчас звездная семья в полном составе. В честь Дня защиты детей певица даже запостила трогательное видео, на котором засветился и Арсен Мирзоян.

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Тоня Матвиенко показала двух дочерей на редком видео

Тоня Матвиенко показала дочерей в авто, где кровать расположена над водительским сиденьем. На залитой солнцем полочке Нина поцеловала Ульяну в щечку, а та ее в ответ. Видео певица опубликовала под свою песню 2019 "Дитячий сміх".

Вы моя жизнь и продолжение целой нации. Я всегда рядом, не бойтесь ничего. Мама,

– с любовью подписала Тоня Матвиенко.

Напомним, что дочь Ульяну Тоня Матвиенко родила в 17 от старшего на 6 лет парня. Она вышла за него замуж, но из-за неудавшегося брака вернулась под родительское крыло. Кстати, родители по-разному отреагировали на раннюю беременность единственной дочери – если мама Нина Матвиенко нормально восприняла эту информацию и даже обрадовалась, так отец Петр Гончар возмутился, что Тоня "доигралась". Однако потом и он успокоился, даже фреш в постель носил.