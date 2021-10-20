Тоня Матвієнко – єдина і довгоочікувана донька Ніни Матвієнко після двох синів. З самого дитинства вона була залюблена знаменитою мамою. Саме тому не мала страху, що зробить щось неправильно й отримає від батьків.

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У підлітковому віці вона закохалась у 23-річного юнака, від якого завагітніла. Спочатку 16-річна Тоня Матвієнко розповіла двоюрідній сестрі, а вже разом вони зізнались народній артистці. Сталось це, коли дівчина була на другому місяці вагітності.

На її здивування, новина про майбутнє поповнення ощасливила Ніну Матвієнко. "Ура, як гарно", – вигукнула вона у відповідь на зізнання доньки. Співачка досі вдячна мамі за таку реакцію.

Вона зраділа. Вона нормально цю інформацію сприйняла, без усякого чмиріння, обзивання і стресу,

– розповіла Тоня Матвієнко.

Так, у 17 років донька артистки народила первістка – доньку Уляну. У шлюбі з коханих вона прожила 10 років, а після розлучення – повернулась під батьківське крило.

Тоня Матвієнко зі знаменитою мамою / Скриншот з відео

Нагадаємо, натомість батька артистки обурила її рання вагітність. Петро Гончар вважав, що донька "догулялась". Заспокоївшись, він таки прийняв те, що Тоня стане мамою у 17 років.

Додамо, Ніна Матвієнко спокійно прийняла роман доньки з одруженим Арсеном Мірзояном, у якого підростали двоє синів. У той час, як вся країна називала Тоню розлучницею, вона не стояла на шляху їхнього кохання.

"Це було моє рішення. Вона просто сказала: "Сто разів подумай, навіщо тобі це треба. Це твоє життя, тобі вирішувати", – пригадала Тоня Матвієнко.