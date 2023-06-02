Схоже, первістка назвали Георгій. В соцмережах Іраклі Макацарія показав відео біля пологового будинку.

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Батьком Макацарія став 2 червня. Знаменитість вийшов до друзів після пологів дружини Лізи Чічуа. На відео помітно, що Іраклі безмежно щасливий та не зміг стримати сліз.

Поки Іраклі не розповів деталей. Як почувається його дружина – теж невідомо.

Макацарія вже встиг розповісти новину найближчим. Зірка показав, як його рідні святкували перед пологовим. З цієї сторіс і стало зрозуміло, що хлопчика назвали Георгій.



Рідні Макацарія привітали його з народженням сина / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що чутки про вагітність дружини Лізи Чічуа з'явилися після 14 лютого, коли бізнесмен публічно привітав свою кохану з днем закоханих. Проте офіційно Іраклі підтвердив, що стане татом, лише на початку травня.

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