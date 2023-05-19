Український артист Арсен Мірзоян відсвяткував День вишиванки. Він показав, як провів свято разом із сім'єю.
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Арсен Мірзоян показав сімейне фото
Музикант разом з дружиною Тонею Матвієнко відвідав у Києві музей Івана Гончара. Там проходила виставка традиційного українського та кримськотатарського одягу.
Зіркове подружжя взяло з собою дітей – доньку Ніну, а також сина Арсена від першого шлюбу – Влада. Він постав на фото у темно-синій вишиванці. Ніна позувала у жовтій вишиваній сукні, а Тоня Матвієнко – червоній сукні, вишитою білими нитками від бренду FOBERINI.
Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко з дітьми / Фото з інстаграму Арсена Мірзояна
Шанувальники засипали зіркову сім'ю вподобаннями та підмітили, яким дорослим став син Мірзояна.
- "Найкращі";
- "Ваш син уже такий дорослий";
- "Дякую за музей. В очікуванні нових цікавих і красивих історичних постів у музеї";
- "Зі святом Вашу чудову, благословенну родину";
- "Які ж ви класні".
Як зірки відсвяткували День вишиванки
- Джамала поділилась, що для неї День вишиванки – не тільки про 18 травня. Адже вишита сорочка – завжди в її валізі, так вона показує міжнародній спільноті свою національність.
- Катя Осадча у святковий день продемонструвала, яку велику колекцію вишиванок має: від білих до чорних, кольору хакі та з оригінальними сучасними вишиванками.
- Привітаннями та світлинами в національному вбранні також сьогодні ділилися Тіна Кароль, Святослав Вакарчук, Тарас Тополя, Даша Астаф'єва та багато інших. Усі фото дивіться за посиланням.