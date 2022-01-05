Свята ніч з зірками: Тоня Матвієнко поділилась рецептом квасолі в томатному соусі
Джерело:24 канал
У родині Ніни Матвієнко дотримуються християнських традицій. Зірка постує з сином, тому на Святвечір на їхньому столі завжди є 12 страв. Рецептом однієї з них – квасолі в томатному соусі – ексклюзивно поділилась донька народної артистки Тоня Матвієнко.
З самого малку Тоню Матвієнко виховували в дусі християнських традицій, тому всі різдвяні звичаї вона знає напам'ять. Ба більше, перейняті від матері ритуали співачка сповідує з року в рік і передає своїм донькам – 23-річній Уляні та 5-річній Ніні. Однією з 12 пісних страв на Святвечір артистка поділилась з читачами 24 каналу!
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Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба
У великій родині Тоні Матвієнко є кілька традицій святкування Різдва – вдома, у заміському будинку під Києвом, і в Яремче, де вона зустрічається з колегами по сцені. За кутю на столі, як не дивно, відповідає батько співачки – Петро Гончар, адже "потрібна чоловіча сила, щоб гарно перетерти мак". Натомість зіркові мама й донька готують 11 пісних страв.
"Якщо святкуємо в родинному колі, звісно, за традицією на столі 12 пісних страв. Запалюємо свічку, мама промовляє молитву, згадуємо тих, хто вже не з нами", – ділиться співачка.
І мама, і мій старший брат постять, тому наша родина знає багато пісних страв – і голубці з картоплею, і борщ зі селерою. Однак сьогодні хочу розповісти про квасолю в томатному соусі, яка може гарно й бюджетно доповнити ваш святковий стіл,
– презентувала Тоня Матвієнко.
Тоня Матвієнко з мамою і доньками на Святвечір / Фото з інстаграму співачки
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Рецепт квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко
Інгредієнти для квасолі в томатному соусі
- квасоля – 250 грамів;
- томати – 2 штуки (як альтернативу можна взяти готову томатну пасту);
- морква – 1 штука;
- часник – 2 зубці;
- цибуля – 1 штука;
- зелень;
- сіль;
- мелений чорний перець;
- оливкова (або соняшникова) олія.
Інгредієнти для квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
Готуємо квасолю в томатному соусі – покроковий рецепт з фото
- Перед тушкуванням квасолю потрібно замочити, бажано на ніч.
- Вранці – промити та варити квасолю до готовності. Для пікантнішого смаку зірка радить готувати не у звичайній воді, а в пиві.
Алкоголь випарується, а смак хмелю залишиться та наповнить страву пікантними нотами,
– ділиться Тоня Матвієнко.
- Очищені цибулю та часник, бланшовані томати без шкірки нарізати будь-яким зручним для вас способом. Моркву дрібно натерти.
Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
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- Трохи обсмажити на оливковій або соняшниковій олії овочі, додати зварену квасолю.
Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
На десерт Свята ніч з зірками: рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко
- Посолити, поперчити до смаку.
- Додати зелень і часник. Подавати до столу теплою, у святковому посуді.
Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
Страва доволі проста і смачна, а рослинний білок, який є в бобах, напрочуд добре замінить за калорійністю тваринний, заборонений на Святвечір. Або ж стане у пригоді господині в будь-якій інший час,
– додає наостанок Тоня Матвієнко.
Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу
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