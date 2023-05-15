Велика Британія проводила Євробачення-2023 від імені України, тож гран-фінал відкрили наші зірки. Окрім Джамали, Вєрки Сердючки та Go_A свою конкурсну пісню заспівала Тіна Кароль. Світ почув Show Me Your Love у новому аранжуванні й побачив новий перформанс з балетом. Однак найбурхливіше публіка відреагувала не на номер і не на вокал, а на трансформацію самої Тіни Кароль.

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Як Тіна Кароль змінилася на Євробаченні за 17 років

Мережа вибухнула коментарями, що Тіна Кароль виступила в мільйони разів краще, ніж на Євробаченні-2006 і за ці 17 років зробила "стрибок вгору". На сцені в Ліверпулі їй відвели менш як хвилину, а вона "вклалася на всі 100%", була настільки "вишуканою, сексуальною, елегантною, гармонійною".

Співачку так розчулили реакції шанувальників, що вона показала відеопорівняння свої виступів – як учасниці Євробачення-2023 та як запрошеної зірки 2023 року.

Трансформація ментального тіла, робота над собою. Як завгодно можна називати. Усі ваші порівняння розчулили мене. Дякую за відгуки! Цей виступ не про "до" і "після". Це про процес,

– прокоментувала Тіна Кароль.

Під відео Тіну Кароль знову "закидали" компліментами:

"Прекрасна в будь-якому прояві";

"Просто Тіна стала дорослішою. Але Тіна – це талант, поєднаний з красою та працелюбністю";

"Вау, а сила голосу як змінилася. Найкраща";

"Це важкий люкс";

"Зараз інша. Раніше більше азарту, зараз більше пристрасті";

"Неймовірна що тоді, що зараз";

"Неймовірний ріст як співачки. Мені здається, Тіну запросили тільки тому, що вона за всі ці роки з Євробачення стала топовою артисткою".

До речі, сама Тіна Кароль каже, що соромиться виступу на Євробаченні-2006, бо бачить у номері та пісні гротеск і "комплекс меншовартості". Це попри те, що тоді посіла гідне 7 місце.

Цього ж року артистка виступила на Євробаченні в ефектній сукні від українського дизайнера Івана Фролова – з вирізами у формі сердець, глибоким декольте і мереживними рукавичками. Якщо до образу Тіни Кароль в організаторів не було жодних претензій, то номер довелося змінити після першої репетиції в Ліверпулі.