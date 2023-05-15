Великобритания проводила Евровидение-2023 от имени Украины, поэтому гран-финал открыли наши звезды. Кроме Джамалы, Верки Сердючки и Go_A свою песню спела Тина Кароль. Мир услышал Show Me Your Love в новой аранжировке и увидел новый перформанс с балетом. Однако наиболее бурно публика отреагировала не на номер и не на вокал, а на трансформацию самой Тины Кароль.

К теме Отдохнули вместе на природе: Тина Кароль впервые за долгое время показала сына Вениамина

Как Тина Кароль изменилась на Евровидении за 17 лет

Сеть разразилась комментариями, что Тина Кароль выступила в миллионы раз лучше, чем на Евровидении-2006 и за эти 17 лет сделала "скачок вверх". На сцене в Ливерпуле ей отвели менее минуты, а она "выложилась на все 100%", была настолько "изысканной, сексуальной, элегантной, гармоничной".

Певицу так умилили реакции поклонников, что она показала видеосравнение своих выступлений – как участницы Евровидения-2023 и как приглашенной звезды 2023 года.

Трансформация ментального тела, работа над собой. Как угодно можно назвать. Все ваши сравнения растрогали меня. Спасибо за отзывы! Это выступление не о "до" и "после". Это о процессе,

– прокомментировала Тина Кароль.

Под видео Тину Кароль снова "забросали" комплиментами:

"Прекрасна в любом проявлении";

"Просто Тина стала взрослее. Но Тина – это талант, сочетающийся с красотой и трудолюбием";

"Вау, а сила голоса как изменилась. Лучшая";

"Это тяжелый люкс";

"Сейчас другая. Раньше больше азарта, сейчас больше страсти";

"Невероятная что тогда, что сейчас";

"Невероятный рост как певицы. Мне кажется, Тину пригласили только потому, что она за все эти годы с Евровидения стала топовой артисткой".

Кстати, сама Тина Кароль говорит, что стесняется выступления на Евровидении-2006, потому что видит в номере и песне гротеск и "комплекс неполноценности". Это несмотря на то, что тогда заняла достойное 7 место.

В этом году артистка выступила на Евровидении в эффектном платье от украинского дизайнера Ивана Фролова – с вырезами в форме сердец, глубоким декольте и кружевными перчатками. Если к образу Тины Кароль у организаторов не было никаких претензий, то номер пришлось изменить после первой репетиции в Ливерпуле.