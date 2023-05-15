На фейсбук-сторінці Кароль поділилася сімейними фото. Очевидно, що зірка вирішила відвідати сина, адже була в Британії на Євробаченні-2023.
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Зірка відсвяткувала День матері у компанії 14-річного сина Веніаміна. Співачка опублікувала знімки, на яких позує під час прогулянки.
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з її інстаграм-сторінки
Зазначимо, що артистка бачиться з Веніаміном лише на канікулах. По фото помітно, що мама та син відпочили на природі та поїли морозиво. Тіна Кароль обрала для прогулянки невимушений образ – спортивний костюм, а на плечі накинула затишне пончо.
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з її інстаграм-сторінки
На знімках можна помітити, як підріс Веніамін та наскільки він схожий на свого батька Євгена Огіра. Це одні з небагатьох фото зіркової матусі та її нащадка, які потрапили в мережу. Адже Тіна рідко ділиться спільними кадрами та тримає особисте життя в таємниці.
У коментарях підписники зазначили, що Веніамін – копія тата, а також зробили кілька компліментів та привітали Тіну Кароль з днем матері:
- "Дуже схожий на матусю! Зі Святом!"
- "Венька вже такий дорослий. Тіна зі святом".
- "Ви прикрасні, вітаю вас із святом матері, бажаю бути такою красунею до 100 років".
- "Боже, як схожий на тата, копія".
- "Ви справжня українська матуся, яка зробить усе, щоб її дитина росла здоровою та щасливою".
- "Зі святом! Гарний син, щаслива мама".
Відомо, що Веніамін навчається у Великій Британії у престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Крім того, хлопець танцює гопак, грає на фортепіано та барабанах, і займається фехтуванням.
Раніше Кароль показувала свого сина в грудні, напередодні Різдва. Співачка поділилася з підписниками фото, як вона з сином готувала святкову вечерю. А в листопаді Кароль приїжджала до Великої Британії, щоб привітати сина з днем народження. Йому виповнилося 14 років. Мама й син разом повечеряли.