Грандіозний фінал Євробачення-2023 у Ліверпулі відкрив гурт Kalush Orchestra, а за ним виступ розпочали українські артисти.

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Сцену запалили Джамала, Вєрка Сердючка, гурт Go_A та українська поп-діва Тіна Кароль. Співачка розпочала свій виступ лежачи на сцені, що висвічувалась величезним червоним серцем. Виконавиця заспівала свою відому пісню "Show me your love", з якою вона представляла Україну на Євробаченні у 2006 році у Греції. Тоді на пісенному конкурсі вона посіла сьоме місце.

Тіна Кароль одягнула на ефектний виступ червону сункю з глибоким вирізом на декольте у формі серця. Мінісукня також оздоблена з одного боку серцем, тканина якої спадає до низу. Великі вирізи у формі серця заховані мереживом.

Кутюрна сукня від Івана Фролова доповнена великою кількістю сріблястого каміння. Образ співачки доповнювали червоні мереживні рукавички, які також були прикрашені сяючими каміняцями. У тон до них були підібрані колготки червоного кольору. Ефектний образ українки довершили мінімалістичні босоніжки з камінчиками.

Тіна Кароль, як завжди, вклала волосся в ефектні локони, а на обличчі візажисти зробили бездоганний макіяж.



Тіна Кароль в сукні від Івана Фролова / Фото з Instagram

Під час виступу вся сцена та світло сяяли червоними кольорами. Танцювальна підтримка Тіни Кароль також була в червоних костюмах.

За словами талановитого українського дизайнера Івана Фролова, його завданням було, попри весь біль і траур, в яких кожен українець знаходиться щодня, показати наскільки ми потужні й сильні й, що ми можемо створювати й дарувати красу цьому світу, незважаючи ні на що. Саме в такій сукні він бачив Тіну Кароль на фіналі Євробачення.

Кароль також висловилася про роботу з Фроловим. "Дуже талановитому Івану Фролову відомо все про жіночність та привабливість. Рада, що наші світи зустрілися", – зазначила виконавиця.



Тіна Кароль в сукні від Івана Фролова / Фото з Instagram