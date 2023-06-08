Українська влада запевняє, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні. Вже є дані про перших загиблих, тіла плавають просто на воді.

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В Instagram Тіна Кароль розмістила відео, в якому повідомила, що разом зі своїм фондом закупила човни, штани-броди, жилети, які надсилає на Херсонщину.

Коли дізналися про новину про Херсон… серце крається. Всім чим можемо, морально допомагаємо, і ось, сьогодні, маємо можливість надіслати човни, жилети, штани-броди. Дякую моїм чарівницям у фонді. Херсон, тримайся!,

– сказала у відео артистка.

Зазначимо, що фонд Тіни Кароль існує вже дев'ять років і спочатку опікувався онкохворими дітьми. З початком повномасштабного вторгнення він почав також допомагати українським захисникам і захисницям.

Хто ще з зірок відреагував на підрив Каховської ГЕС: