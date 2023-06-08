Українська влада запевняє, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні. Вже є дані про перших загиблих, тіла плавають просто на воді.
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В Instagram Тіна Кароль розмістила відео, в якому повідомила, що разом зі своїм фондом закупила човни, штани-броди, жилети, які надсилає на Херсонщину.
Коли дізналися про новину про Херсон… серце крається. Всім чим можемо, морально допомагаємо, і ось, сьогодні, маємо можливість надіслати човни, жилети, штани-броди. Дякую моїм чарівницям у фонді. Херсон, тримайся!,
– сказала у відео артистка.
Зазначимо, що фонд Тіни Кароль існує вже дев'ять років і спочатку опікувався онкохворими дітьми. З початком повномасштабного вторгнення він почав також допомагати українським захисникам і захисницям.
Хто ще з зірок відреагував на підрив Каховської ГЕС:
- Маша Єфросиніна назвала цю катастрофу майже другим Чорнобилем. Зірка звинуватила світ у бездіяльності. Зокрема, її обурило "мовчання" Грети Тунберг та Ілона Маска.
- Катерина Осадча теж шокована "стурбованістю" світу. Вона звернулася до Червоного Хреста, щоб вони евакуювали місцевих з затопленої окупованої Херсонщини, бо росіяни не допомагають людям.
- Злата Огнєвіч не змогла стримати сліз через підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що її серце вкотре розбите.
- Світлана Тарабарова у перші години після трагедії повідомила про евакуацію з її рідної Херсонщини. Вона нагадала про те, що Херсон – одним з перших відчув на собі жахи "руского міра", а тепер знову страждає.
- Андрій Бєдняков, Ольга Сумська та інші зірки закликають подбати про тварин – за можливості евакуюватися разом з ними або принаймні відв'язати та відпустити.