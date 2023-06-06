Український зірковий бомонд з болем реагує на підрив росіянами Каховської ГЕС. Зірки вважають, що у страху перед контрнаступом окупанти йдуть шляхом Гітлера.
До теми Востаннє такий наказ віддавав Гітлер: зірковий бомонд люто реагує на підрив Каховської ГЕС
Світлана Тарабарова відреагувала на трагедію
Зірка не могла змовчати про підрив ГЕС, адже вона сама з Херсонщини. Вже не вперше співачка звертається до херсонців, щоб підтримати їх у боротьбі з агресором.
Тарабарова зазначила, що Херсон одним із перших потрапив в окупацію і "на своїй шкурі" пізнав жахи руського міра.
Коли тебе звільнили я плакала від щастя, як плакали сотні тисячі українців. Я плакала після кожного підступного обстрілу… Тепер тебе намагаються знищити, підірвавши Каховську ГЕС,
– заявила Світлана.
Артистка запевнила, що зараз йде евакуація з її рідного Острову… Вона попросила людей не панікувати, щоб безпечно виїхати.
"Ми скоро повернемось. Все відбудуємо… А від Херсона вони можуть отримати тільки першу частину слова! Тому що Херсон – це перш за все люди! Незламні люди", – додала Тарабарова.
Підрив Каховської ГЕС: важливе
- Зранку 6 червня стало відомо, що росіяни здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташована на Херсонщині. Внаслідок дій ворога почалося підтоплення найближчих до Дніпра населених пунктів.
- Партизанський рух "Атеш" встановив, що Каховську ГЕС підірвав 1-й батальйон 205-ї мотострілецької бригади. Терористам обіцяють розплату.
- Голова Херсонської ОВА заявив, що вода підійметься до критичного рівня приблизно через 5 годин. Жителів правобережжя закликали зібрати усі необхідні документи й речі першої потреби та чекати на евакуацію. Станом на 7 ранку було відомо про евакуацію 10 населених пунктів та міста Херсон.
- У мережі з'явилися кадри жахливих наслідків терористичних дій Росії. Мер Нової Каховки повідомив, що вже затоплений зоопарк, літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку. Також затоплені кафе та дитячий майданчик.