Украинские власти уверяют, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут катастрофическими. Уже есть данные о первых погибших, тела плавают прямо на воде.
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В Instagram Тина Кароль разместила видео, в котором сообщила, что вместе со своим фондом закупила лодки, брюки-броды, жилеты, которые посылает в Херсонскую область.
Когда узнали о новости о Херсоне… сердце плачет. Всем чем можем, морально помогаем, и вот, сегодня, есть возможность прислать лодки, жилеты, штаны-броды. Спасибо моим волшебницам в фонде. Херсон, держись!,
– сказала в видео артистка.
Отметим, что фонд Тины Кароль существует уже девять лет и сначала заботился о онкобольных детей. С началом полномасштабного вторжения он начал помогать украинским защитникам и защитницам.
Кто еще из звезд отреагировал на подрыв Каховской ГЭС:
- Маша Ефросинина назвала эту катастрофу почти вторым Чернобылем. Звезда обвинила мир в бездействии. В частности, ее возмутило "молчание" Греты Тунберг и Илона Маска.
- Екатерина Осадчая тоже шокирована "озабоченностью" мира. Она обратилась к Красному Кресту, чтобы они эвакуировали местных из затопленной оккупированной Херсонщины, потому что россияне не помогают людям.
- Злата Огневич не смогла сдержать слез из-за подрыва Каховской ГЭС. Она заявила, что ее сердце раз разбито.
- Светлана Тарабарова В первые часы после трагедии сообщила об эвакуации из ее родной Херсонщины. Она напомнила о том, что Херсон – одним из первых испытал на себе ужасы "русского мира", а теперь снова страдает.
- Андрей Бедняков, Ольга Сумская и другие звезды призывают позаботиться о животных – по возможности эвакуироваться вместе с ними или по крайней мере отвязать и отпустить.