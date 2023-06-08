Міжнародні організації нічого не роблять, хоч влада запевняє, що наслідки цього екоциду будуть катастрофічні. Вже є дані про перших загиблих, тіла плавають просто на воді.

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Мішина розкритикувала ООН та Червоний Хрест

Акторка каже, що вся трагедія, яка триває в Україні другий рік, стає ще більшою трагедією через бездіяльність міжнародних організацій. За її словами, вони виявилися далекими від ідеалів про захист, безпеку та справедливість.

Виходить, що в цьому світі можна відбирати чужі землі, приходити війною на сусідні держави, вбивати людей, стирати з лиця землі міста, топити, випалювати, бомбити на очах у всього світу і нічого за це не отримувати?,

– висловилася Мішина.

Вона прокоментувала те, що в ООН нібито немає достовірних даних. "Тобто організація, на яку орієнтується весь світ, щорічно виділяються мільярди з метою, що в критичний момент вона зможе ефективно розв'язати кризу, – виявляється неспроможною?", – запитала зірка.

Водночас Червоний хрест, на її думку, не розуміє як допомагати людям, які кричать з дахів затоплених будинків.

Мішина пояснює, що паралельні реальності існують.

Поки українці один для одного виповнюють справжні функції цих організацій, на іншому боці реальності відзначають дні російської мови, переключаються на обговорення смогу в Нью-Йорку та заспокоюють себе неоднозначністю того, що відбувається,

– заявила вона.

До слова, Маша Єфросиніна назвала цю катастрофу майже другим Чорнобилем. Зірка звинуватила світ у бездіяльності. Зокрема, її обурило "мовчання" Грети Тунберг та Ілона Маска.

Телеведуча Катерина Осадча також шокована "стурбованістю" світу. Вона звернулася до Червоного Хреста, щоб вони евакуювали місцевих з затопленої окупованої Херсонщини, бо росіяни не допомагають людям.