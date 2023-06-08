Осадча наголошує, що через бездіяльність міжнародних організацій люди на Херсонщині тонуть заживо. Телеведуча також розповіла, що зараз відбувається в цьому регіоні.

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За її словами, те, що відбувається в зоні затоплення на окупованих територіях, не вкладається в голові. Вона заявила, що Червоний Хрест нічого не робить.

Тим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста бездіє. Олешки, Гола Пристань і ще десятки населених пунктів – люди заблоковані в будинках, люди тонуть заживо. Міжнародний комітет Червоного Хреста має доступ до двох сторін "конфлікту", але досі не проявив ініціативи з порятунку українців на окупованій території!,

– заявила Осадча.

Телеведуча наголошує, що за організація була створення для захисту цивільного населення, а бездіяльність – це вбивство людей.

Осадча закликає допомогти українцям в окупації – щоб Червоний Хрест негайно виїхав на місце трагедії та закликав Росію евакуювати людей. Вона записала емоційне відеозвернення з проханням про допомогу.

До слова, раніше Україна звернулася до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, аби ті втрутилися та допомогли врятувати людей. Однак реакцій з їхнього боку наразі немає.

Сам Володимир Зеленський наголошував: "Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна". Адже на окупованій частині Херсонщини катастрофічна ситуація. Росіяни кинули людей у страшних умовах – без порятунку, води, просто на дахах будинків у затоплених громадах.