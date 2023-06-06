Увага кожного українця сьогодні прикута до трагедії на Херсонщині. Знаменитості привертають увагу світової аудиторії, на підрив Каховської дамби відреагувала й співачка Злата Огнєвіч.
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Злата Огнєвіч розплакалась через трагедію
Артистка поширила кадри наслідків російського терору, а потім показалась в машині. Зірка не стримала емоцій після важкої ночі та ще гірших новин з Херсонської області. Вона зізналась, що мусить працювати сьогодні, хоч не має сил.
Не маю сил... Моє серце вкотре розбите... Люди – це звірі, хижаки, які нищать усе на своєму шляху. На превеликий жаль, деякий вид хижаків має чисельну популяцію. Дії цієї популяції вийшли з-під контролю. Вірю в кожного воїна, який нищить хижаків, вірю в кожне сталеве серце,
– поділилась артистка.
Злата Огнєвіч емоційно відреагувала на підрив Каховської ГЕС: відео
Згодом виконавиця показала, що таки прийшла на зйомку заради команди. Вона продовжила роботу попри всі обставини, як і всі українці, яких не зламати.
Як зірки реагують на катастрофу
- Світлана Тарабарова у перші години після трагедії повідомила про евакуацію з її рідної Херсонщини. Вона нагадала про те, що Херсон – одним з перших відчув на собі жахи "руского міра", а тепер знову страждає.
- Співачка NAVKA показала кадри з місця події, де підіймається вода. Виконавиця розповіла, що в епіцентрі подій перебуває її чоловік.
- Андрій Бєдняков, Ольга Сумська та інші зірки закликають подбати про тварин – за можливості евакуюватися разом з ними або принаймні відв'язати та відпустити.
- Руслана показала архівні кадри з Каховської ГЕС. Артистка приїжджала туди у 2019 році, щоб зняти сюжет про чисту енергію.