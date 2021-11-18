Тіна Кароль прилетіла в Британію, щоб привітати сина з 13-річчям: зворушливе фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль з Грузії прилетіла до Великої Британії до сина. Веніаміну 18 листопада виповнилося 13 років. З нагоди дня народження зірка поділилась новим фото з хлопцем.

Відома українська співачка Тіна Кароль часто провідує сина Веніаміна, який живе у Великій Британії. Днями вона з особливого приводу прилетіла з Грузії до нащадка.

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Син Тіни Кароль святкує день народження

Так, 18 листопада Веніамін святкує 13-річчя. Тому зіркова матуся прилетіла до сина й привітала його з днем народження.

В інстаграм-сторіз виконавиця опублікувала нове фото з дорослим Веніаміном.

Я все для тебе. З днем народження, моє щастя,

– написала Тіна Кароль.

Перед камерою співачка позувала у лосинах кольору хакі й стильній куртці. Тіна Кароль також одягнула білу футболку з написом "My Boss is VEN". Все тому, що у Великій Британії Веніаміна називають Веном.

Син Тіни Кароль живе за кордоном з семи років. Рік навчання сина Тіні Кароль обходиться майже в мільйон гривень.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

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