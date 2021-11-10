Українська попдіва Тіна Кароль всіляко намагається скоротити дистанцію з фанами. В Алмати вона встигла з'явитися в ефірі кількох радіостанцій і телеканалів, зустрітися з шанувальницями й навіть сходити на ринок.

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На базарі зірка скупилась на сніданок. Зважаючи на те, що Кароль слідкує за фігурою та харчується лише корисними продуктами, у місцевої продавчині вона купила мед, інжир, горіхи та балкаймак, який спробувала вперше. Це традиційна казахська страва на основі верблюжого молока.

Ми купили мед і балкаймак, це був мій сніданок. Дуже смачні, неймовірні солодощі без цукру, в яких максимум мікроелементів,

– поділилась Тіна Кароль.

До слова, співачка зустрілась з дівчатами з двох фан-клубів – FanTina та DanTina. Ті, хто все ще вірить у роман Тіни з Даном Баланом, зробили їй дорогий сюрприз – подарували сертифікат на політ над горами.

Зазначимо, таке "злиття з народом" знаменита Тіна Кароль практикує не вперше. Щоправда, на ринки вона ходить лише в Алмати. У червні цього року, коли співачка приїжджала в Казахстан у рамках промотуру альбому "Красиво", вона теж скуплялась на базарі. Чи не найбільше публіку вразило те, що для виходу зірка обрала Louis Vuitton.